Kolumna Dejana Vodovnika: Note na sociali

S širjenjem pandemije novega koronavirusa in uvedenimi strožjimi ukrepi so bila koncertna prizorišča po svetu primorana zapreti svoja vrata. Številni zaposleni v glasbeni industriji, sektorju, ki npr. v Ameriki ustvarja skoraj dva milijona zaposlitev, so tako čez noč ostali brez glavnega vira prihodkov.Po povzdignjenih glasovih in odprtih pismih so nekatere države že priskočile na pomoč glasbenikom, med drugim Združene države Amerike. Dva bilijona dolarjev visoka finančna pomoč je del vladnega programa CARES, s katerim želijo pomagati malemu gospodarstvu. Med 660.000 prejemniki posojil je bilo nekaj več kot 50 glasbenikov oziroma glasbenih skupin, je zapisala ugledna revija Rolling Stone. Svetovno znane skupine, kot so Eagles, Guns N’ Roses, Pearl Jam, Green Day, so se pridružile manjšim podjetjem, kot so restavracije, bari in gradbena podjetja.Med prejemniki največjih posojil so Eagles, Pearl Jam in Disturbed, ki so si od države izposodili med 350.000 in milijon dolarjev, večina drugih glasbenikov se je odločila za posojila od 150.000 do 350.000 dolarjev. Sredstev niso pridobile samo skupine, ampak tudi organizacije, ki pripravljajo turneje glasbenih velikanov.Tako bo, denimo, posojilo skupine Eagles pomagalo ohraniti okoli 50 zaposlitev, so poročale agencije.Tudi britanski glasbeniki so povzdignili glasove in na vlado naslovili odprto pismo, naj poskrbi za koncertno industrijo. Podpisalo ga je kar 1500 britanskih glasbenikov, med njimi so Ed Sheeran, Paul McCartney in skupina The Rolling Stones. Raziskave kažejo, da glasbena industrija v britanski proračun prinese 4,5 milijarde funtov in zagotavlja 210.000 delovnih mest po državi.Nedavno je britanska vlada namenila 1,57 milijarde funtov gledališčem, galerijam in drugim kulturnim ustanovam za blaženje posledic covida-19. Kot je v izjavi sporočila vlada, bodo sredstva, ki predstavljajo največjo enkratno naložbo v britansko kulturo, pomagala preživeti ključnim kulturnim in dediščinskim organizacijam v državi.V naši skregani podalpski deželici pa …? Kakor se je kdo znašel! V glavnem so vsi na psu. Vsaj tako je slišati. No, potem pa lahko prebiramo o prepirljivih organizacijah, ki naj bi skrbele za glasbenike, pa o egoizmu, fovšiji … Hja, in o možu znane slovenske citrarke, ki je na Hrvaškem plačal kazen zaradi prehitre vožnje z gliserjem, o pevki, ki je na spletni ogled postavila svoje kipeče obline, pa o nekih mladoporočencih, ki da uživata na medenih tednih v Črni gori. Na romantičnem potovanju pa da sta si vzela tudi nekaj časa za sledilce na instagramu in odgovarjala na vprašanja, ki so jima jih postavili. Med drugim je ona razkrila, da je svojemu možu med obredom pripravila presenečenje …Bi človek pomislil, da je slovenskim zabavljačem, ki sami sebi radi pravijo estradniki, postlano z rožicami, da nimajo težav in da jim širjenje pandemije novega koronavirusa in uvedeni strožji ukrepi niso povzročili nobenih težav.Kot pribito še kako drži, da Slovenija še ni Amerika, še manj pa Velika Britanija. Za hip opazovalec vseeno pomisli, da so Eagles, Guns N’ Roses, Pearl Jam, Green Day … pravzaprav slovenske skupine in nenehni fehtarji denarja, tiste citrarke ter kazalke zaobljenih zadnjic in kipečih oprsij, facebook in instagram razkazovalci z domačih dvorišč in prifarskih balkonov pa svetovne zvezde 1.a razreda.