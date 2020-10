Kolumna Dejana Vodovnika: Kreativni škrat avtorjem postavil ogledalo?

Nenavadni časi so. Ni kaj! Glasbeniki bentijo, prihodnost glasbenega ustvarjanja je negotova. Razklanost naše, podalpske, no, šentflorjanske družbe je vse večja. Prepad se poglablja.

V ozadju pa se dogaja marsikaj.

Kadrovska akcija, ki so ji nekateri nadeli ime Zamenjaj vse, kar ti ne diši, najprej pa tisto, kar ti ne prikimava, se nadaljuje. Tekoči trak teče naprej.

Dogaja pa se tudi v ozadju glasbene industrije. Slovenske! Lastništvo glasbe upada, narašča pa najem. Prevladovati je začelo pretočno poslušanje glasbe, od tega pa avtorji nimajo kaj dosti. Podatek, da je slovensko avtorsko glasbeno združenje Sazas v prvega pol letošnjega leta namenilo največ denarja hrvaškemu združenju, ne preseneča več nikogar. (Gre za plačevanje predvajanja hrvaških glasbenikov in avtorjev na slovenskih radijskih postajah, pač …)

Se je pa oglasil Kreativni škrat! Kdo je to? Nekdo, ki ozadje vsega skupaj pozna kot lasten žep. In nam zaupal, s kakšnimi »kreativnimi zadregami se morajo soočati kreativci v teh nekreativnih časih«.

Takole zapiše posebno za Bulvarjev Na eks ob četrtkih:

Kreativne zadrege nekreativnih časov – No. 1

»Šušlja se, da v Sloveniji poslovneži obiskujejo radijske postaje in urednikom svetujejo ekonomijo količinskega omejevanja slovenske glasbe. Ta, ki pa še ostane, naj se zgosti na ozek izbor pesmi.

Lahko si predstavljam, da po vsej verjetnosti to ni naključni izbor pesmi. Sumim, da gre za listo, kjer bi se pojavljale le pesmi določenih avtorjev. Praviloma tistih, ki so blizu gurujem radijskega mreženja in so pripravljeni trgovati s svojimi avtorskimi pravicami, po sistemu oddaje pravic, za medijsko prisotnost. Avtor dobi prepoznavnost in 'slavo', skriti lastnik pravic pa plačilo avtorskih pravic.

Pred kratkim so slovenski ustvarjalci 'izgubili' še eno radijsko postajo, ki ima še vedno status radijske postaje posebnega pomena in je bila v preteklosti izredno naklonjena slovenski glasbi. Sedaj pa na tej isti radijski postaji, pod novim vodstvom 'medijskih kapitalistov' in novega modela poslovanja z glasbo in pravicami, ki ji pripadajo, že zahtevajo plačilo za predvajanje slovenske glasbe kot tudi za predstavitev novih glasbenih izdelkov.

V samostojni in suvereni Sloveniji je treba za medijsko prisotnost in promocijo slovenske glasbe, kulture, jezika, plačevati???

Vprašam se, kakšna je prihodnost slovenske kulture, če bomo pozabili, da je glasbena kreativnost eden od temeljev narodne samobitnosti. Bo država dovolila, da se izvaja takšen kriminal nad slovensko kulturo? Kje je ministrstvo za kulturo, kje je nadzorni organ Akos? Samostojen ali vključen v 'superagencijo'.

In še vprašanje za glasbenike, avtorje, izvajalce. Ali boste stopili skupaj in takšen model in takšne ljudi izpostavili in razkrinkali ali se boste tudi sami prodali za 'slavo'. Ali boste dovolili, da o usodi glasbene ustvarjalnosti odločajo ljudje, ki zaradi svojih privatnih ekonomskih interesov ubijajo slovensko glasbo, besedo in nagrajujejo zgolj sebe in plagiatorsko analitično produkcijo glasbe, ki pa je popolnoma votla in brez prave vsebine?

Čas je, da država in vsi mi temu imperiju terorja in ekonomske pritlehnosti naredimo konec. Že leta se uničuje potencial slovenske glasbene produkcije, ki je soustvarjala našo narodno identiteto in tudi v primerjavi z okolico vedno kotirala na najvišjih registrih inovativnosti, uspešnosti in avtohtonosti.

Kolikor vem, imate glasbeniki v Sloveniji kar tri sindikate.

Bev? Mev? Tišina in klečeplazenje za sejnine in 'slavo'?

Kreativni Škrat«

Komentar? Izvolite! Pa razmislek v glavah tudi ne bo odveč!