Do torka bi morala mati država sprejeti ukrepe o poteku prenosa pravil v okviru direktive EU o avtorskih pravicah ter prenosu direktive o televizijskih in radijskih programih v nacionalno zakonodajo. Vse pa kaže, da bodo številni imetniki pravic na avdiovizualnih delih te še zmeraj uživali v obsegu, kot so jih leta 1995. Pred očmi se zriše kreativno sofisticiran rop, ki se izvaja v realnem življenju. To ni film! To je Slovenija. Zato pravzaprav niti najmanj ne presenečajo skoraj vsakodnevna razmišljanja številnih v stilu, da je kraja na področju plačevanja intelektualne lastnine pravzaprav ...