Kar presenetljivo je bilo brati novico. Sporočala je, da je strokovna glasbena akademija slovenske glasbene nagrade zlata piščal nagrado za življenjsko delo podelila Janiju Kovačiču, glasbeniku, kantavtorju, literatu, profesorju filozofije in političnemu aktivistu, ki je močno zaznamoval ustvarjalnost in kulturno, poetično in revolucionarno krajino v zadnjih petih desetletjih. Z nagradami se ni za igrati. Zavrnitev pa ima tudi svoje sporočilo. Pa se je zgodilo, da se je nagrajenec akademiji zahvalil za izkazane časti, »ker pa je po njegovem šele na polovici svoje umetniške poti, je po...