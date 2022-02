Naj poskusim današnji razmislek zapakirati v vsem razumljivo formo. No, če se bodo le potrudili razumeti. Mi je moj Kreativni škrat namignil, da bo primerjava z gradbeništvom najboljša! Seveda, saj ve, da gradim hišico. V cvetju, pod gozdom, poleg potoka. Takole razmišljam: Investitor in lastnik zemlje gradi hotel. Plača zemljo, priklope, arhitekta, zidarje, tesarje, malarje in inštalaterje. Še prej je seveda kupil zemljo, pridobil gradbeno dovoljenje, soglasja za vse mogoče priklope. Pozneje je najemal vse prej naštete, da so mu za plačilo izvajali njegov načrt, njegovo vizijo. Za njegov den...