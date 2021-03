Kolumna Dejana Vodovnika: Izziv desetletja – reševanje RTV SLO

Nacionalna TV si ne more več privoščiti, da dobrih 70 odstotkov denarja nameni plačam zaposlenih, ki so enako plačani, če je program dober, slab, uravnotežen, domač, tretjerazredni turški … ali pa ga sploh več ni.

Tokrat nekaj kreativnih misli o poslanstvu in delovanju RTV Slovenija, ki naj bi bila javna in nepristranska medijska hiša. Za zgled vsem drugim. Kreativne bodice tokrat letijo iz ulice, iz življenjskih izkušenj glasbenih, filmskih in novinarskih ustvarjalcev, svobodnjakov, ki nikoli niso sedeli ob toplih radiatorjih (kreativne ali administrativne) državne službe.Svobodnjaki vidijo RTV Slovenija kot zavetišče. Kot pribežališče tistih, ki radi solijo pamet, se imajo za kreativce, a v resnici nimajo jajc, da bi svojo kreativnost in uspešnost preverili na trgu. Skriti so v varno zavetje državne službice in plače in v toplo perje skrbne sindikalistične koklje. Od tam modrujejo tistim, ki dnevno potrjujejo svojo inovativnost in kreativnost. Če raven ustvarjalnosti pade, so pač lačni.RTV Slovenija je pred dnevi dobila novega generala. Slišati je, da je spreten pravnik in finančnik. Nekaj let je vodil nadzor nad delovanjem RTV Slovenija. Verjetno dobro pozna finančno stanje javnega medijskega servisa. Upamo, da bo odkril čudežno formulo dolgotrajnega preživetja RTV Slovenija. Ta se ne bo rešila z vedno novimi finančnimi in ekonomskimi spini, pač pa z dobrim in uravnoteženim programom. RTV SLO ni finančna družba, pač pa zavod, ki mora prvenstveno generirati verodostojen in kvaliteten program. Ta ji bo, posledično, prinesel tudi finančno trdnost in verodostojnost.Roko na srce. Program je dostikrat sporen. Po vsebinskem in predvsem po političnem »merjenju«. Dokler se RTV SLO boji domače ustvarjalnosti, se otepa domače glasbene ustvarjalnosti, vidi neodvisno glasbeno in filmsko produkcijo kot strah in trepet iz ulice, ki moti njihov mir, je nekaj zelo narobe. Spominjam(o) se urednikov in direktorjev nacionalnih radijskih kanalov, ki so v parlamentu tarnali nad predpisanimi kvotami slovenske ustvarjalnosti, ki da omejujejo uredniško politiko.V glavi se mi vrti, ko potem taista hiša propagira jezersko serijo in jo hvali na vse pretege. Hm? No, kasneje se izkaže, da je šlo za plod notranje – RTV Slovenija produkcije. Dober izdelek bi opravičeval in dokazoval kreativnost notranjih resursov RTV SLO!!! V resnici je dokazal ravno nasprotno. Redno zaposleni so zaspani in netekmovalni. Svobodnjaki so bistveno bolj kreativni, varčni, drzni in željni dokazovanja.Srh me spreleti, ker vem, da RTV Slovenija zavaja s podatki produciranih kvot domače in neodvisne AV-produkcije. Slišim, številni pa zaprmej zatrjujejo, da nacionalna RTV Slovenija mladim glasbenikom, ki žele svoje videospote predstaviti slovenski javnosti, daje v podpis popolnoma protizakonite pogodbe o predvajanju in lastništvu teh spotov.Novi direktor bo imel obilico kreativnih, pravnih, političnih in ekonomskih izzivov.RTV Slovenija ima problem. Po dolgih letih zatišja je samoumevna varnost tam zaposlenih ogrožena in lahko se zgodi, da jih bo nova oblast odmaknila od varnega in toplega radiatorja. Panika! Vsi tam zaposleni začno uporabljati vsa mogoča orodja in prijeme, tudi javni medij sam, da bi izbojevali nedotakljivost svojega stolčka, toplega radiatorja in sindikalistične zaščite. Plača ni velika, je pa ziher. Brez posebne agende se zgodi boj za javni medij. V resnici za redno plačo. Ti vpijejo: »RTV ne damo, RTV je naša!!!«Aja? Ali ni od vseh nas, ki jo plačujemo. (Res pa je, da po njej najraje pljuvajo in bruhajo tisti, ki je ne bi plačevali ...)Čas je, da se Kolodvorska 2–4 prevetri, osveži in balansira v zgleden in zakonit javni medijski servis. Ki bo deloval po statutu in zakonih, ki bo svoje vsebinske, politične in ekonomske letvice postavil tako napredno, da komercialna konkurenca v prime timu ne bo mogla več vrteti mehiških, ameriških, turških, hrvaških in nekakovostnih slovenskih izdelkov, ker jih bo RTV SLO s svojo kakovostjo povozila. Posledično pa češki »Kelnar« in mađarski »Urban« ne bosta tako enostavno deležna petdesetih milijonov dobička na leto.Novi general ima težko kreativno nalogo. Iz ustanove, ki je doslej prednostno producirala plače, mora narediti ustanovo, ki bo začela generirati super kvaliteten program. RTV SLO si ne more več privoščiti, da dobrih 70 odstotkov denarja nameni plačam zaposlenih, ki so enako plačani, če je program dober, slab, izkrivljen, uravnotežen, lažniv, preverjen, domač, tretjerazredni turški … ali pa programa sploh več ni. Ostanejo le še sindikalistično zagotovljene plače in informativni program, ki vsak dan, iz vsake oddaje sporoča karmo nedotakljivosti – »moje službice«!Kreativni Škrat Vam čestita ob 25. marcu – tega dne je bilo leta 1934 prvo tekmovanje v smučarskih skokih na novi planiški Bloudkovi letalnici – in Vas najlepše pozdravlja. Do prihodnjič.