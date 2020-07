Kolumna Dejana Vodovnika: Fontana penin

Tisti, ki so že bili v Rimu, vedo, da ni mogoče zgrešiti Piazze Navona, najlepšega, najbolj atraktivnega baročnega trga v večnem mestu. Na njem dominirajo trije vodnjaki, kajpak vsi trije mojstrovine: Fontana dei Quatro Fiumi (Vodnjak štirih rek), ki jo je naredil Gian Lorenzo Bernini; Bernini je »kriv« tudi za Fontano del Moro, Giaccomo dela Porta pa za Fontano del Nettuno. Na Trgu Navona se je včasih trlo skoraj toliko turistov in domačinov kot na Trgu sv. Petra. Zdaj je malo drugače, vendar vseeno …

Vse te fontane nimajo prav nobene zveze s skrajnim desničarjem Attilio Fontano, ki prihaja iz skrajne desničarske Lige Mattea Salvinija, in prvim možem Lombardije, lokomotive italijanskega gospodarstva, kot pravijo tej severni pokrajini, hkrati pa tudi glavnega žarišča epidemije v Evropi, ki se je tako rekoč do zadnjega upiral uvedbi vsesplošne karantene.



Zdaj pa k domačim fontanam.



V Brežicah nameravajo vodovodni stolp, mestni simbol in tehnični spomenik, ki v državi velja za enega od dveh starejših te vrste, prenoviti in tako okrepiti turistično privlačnost mesta. V načrtu imajo celovito prenovo, in sicer želijo na njem urediti razgledno točko z galerijo, v notranjosti pa ob strinjanju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije paviljon s fontano posavskih penin. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko prenovljeni stolp odprli čez dve leti, ob občinskem prazniku, 28. oktobra 2022.



Tako bo Slovenija, dežela mokre kulture, dobila še eno alkoholno fontano. In najbrž kakega drugorazrednega facebookovskega samovšečneža ter mu dodelila naslov ambasadorja penin vodovodnega stolpa v Brežicah.



Mimogrede: podatki nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da najmanj 150.000 Slovencev, starih od 25 do 75 let, čezmerno pije alkohol. Zgovorni so tudi podatki raziskave o uporabi tobaka, alkohola in prepovedanih drog (2015), ki kažejo, da v Sloveniji 43 odstotkov prebivalcev med 25. in 64. letom alkohol pije nad mejo manj tveganega pitja ali se je v zadnjem letu visoko tvegano opilo. Raziskava ​Cindi je razkrila, da se kar tretjina moških in vsaka šesta ženska v starosti od 25 do 34 let opija enkrat do trikrat na mesec ali pogosteje. Visok odstotek potrjuje tudi podatek o registrirani porabi alkohola, ki se giblje med 10,3 in 13,5 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto.



V t. i. mokri kulturi, ki je značilna za Slovenijo, pitje alkohola ni problematično le med odraslim prebivalstvom, ampak tudi med populacijo mladih.



Žalec je s svojo fontano piv že zdavnaj alkoturistična zgodba o uspehu. Letos sta odprtje počastila športnika (hm, šport in alkohol gresta skupaj le v Sloveniji), deskar Rok Marguč je imel, kot so zapisali nekateri kronisti tega časa, »skupaj z judoistom Rokom Drakšičem to čast, da je lahko sodeloval pri odprtju letošnje sezone fontane piv v Žalcu«. Tudi ambasadorja ima omenjena fontana. Tako kot številni ortodonti, blagovne znamke izdelkov za dvigovanje riti in jošk, prozorne kopalke in daljše trepalnice.



No, potem pa taisti ambasadorji, v glavnem face iz kakega resničnostnega šova, ob nekih drugih priložnostih, za katere so pokasirali »en pir, dnevnico, kilometrino in 100 evrov za dobro voljo«, blebetajo o zdravem življenju.



»Kultura pač ni integrirana v turizem. Ker velja tista indijska. O kastah. Če si plebs, si pač plebs in boš razumel zgolj fontano s pivom ter štel kozarce. Kdo resen bo cenil tvoje pivo, če ga točiš iz napajalnika,« je zapisal spoštovani kolega Matej Fišer.

Je pa pomembno, da bo brežiški vodovodni stolp, tehnični spomenik, ki v državi velja za enega od dveh starejših te vrste, dobil fontano penin. In najbrž ambasadorja alkohola in kulture!