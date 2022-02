Pri letalski družbi Southwest so točenje alkohola na poletih zaradi pandemije začasno ustavili marca 2020. Sredi februarja letos so potnikom lahko vnovič ponudili pivo, vino in žgane pijače, prav tako so okrepili ponudbo z brezalkoholnimi napitki. A če so potniki dejstvo sprejeli z navdušenjem, manj odobravanja kaže sindikat stevardes. Sindikat TWU Local 556, ki zastopa stevardese Southwesta, je potezi ostro nasprotoval in se vodstvu uprl, a zaman. Kaj pa če bi v Torino raje poslali katerega od izvajalcev 'trgovskih' hitov, ki jih prepevajo Kreslin, Magnifico, Plestenjak ali Bizovičar? Pom...