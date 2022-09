Danes bo polna luna; odpira se Pandorina skrinjica, opozarjajo astrologi. Pa tudi, da je pred vrati retrogradni Merkur. Toliko v vednost in v morebitno ravnanje. V teh predjesenskih dneh prebiram, kako so zvezde in drugi planeti krivi, da gre vse k hudiču. In to tako hitro, kot bi nas hudič z gajžlo preganjal. »Z zvezdami se ne hecaj,« mi je nekoč rekla Meta M., ena prvih in ena najuglednejših slovenskih zvezdoslovk in doktoric horoskopije. Čeprav danes vemo, zakaj zvezde sijejo in zakaj se planeti gibljejo in da je edina sila, ki lahko deluje iz vesolja na človeka, gravitacijska, številni š...