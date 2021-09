Kolumna Dejana Vodovnika: Čuk na pal'ci

Današnji petek datumsko sovpada z datumom rojstva in smrti slovenskega pisatelja, pesnika, dramatika, prevajalca, urednika in celo politika Franceta Bevka. Kdor ga pozna, dobro ve, o kom teče beseda, kdor ga ne, se mu ni treba preveč truditi. Je pa dobro vedeti, da je bil France Bevk, njegovi Pastirci in Kaplan Martin Čedermac zagotovo sodijo v vrh slovenskega leposlovja, tudi urednik humorističnega lista Čuk na pal'ci. Že takrat, v »tistih« časih, ki jih zdaj skorajda niti ne smemo več omenjati, je pač obstajal humor.



Danes pa? Humorja ni. Ni in klicaj! Nobena skrivnost več ni, da je resnobnost zajela slovenski narod v dramatičnih razsežnostih. Za povrhu pa je še veliko ljudi ostalo brez pravega smisla za humor.



Naš mikrokozmos, kjer tako rekoč tacamo drug čez drugega in tako rekoč ni več pozitivnih likov, pravih, spoštovanja vrednih avtoritet, pa postaja vse bolj temačen in brezhumoren ter razdeljen med bogove in hudiče.



Pred časom je poljski humorist Stanislaw Jerzy Lec zapisal: »»Ne pozabimo – hudič je v peklu pozitiven lik.« Je že takrat pomislil na milo nam Slovenijo? Ko pogledamo, kakšna poplava odpuščanj, napredovanj, kadrovsko-strankarskih križank in parlamentarnega čvekanja ter politične modne scene se dogaja, nam mora biti nemudoma jasno, da je zmešnjava popolna in – brezhumorna. Nekako kot tista bitka pri Waterlooju, kjer se dolgo ni vedelo, kaj se na bojišču sploh dogaja. Ampak pustimo Napoleona in njegov Waterloo.



Humor in satira, ki sta bila nekdaj tudi pri nas močno orožje, zdaj trohnita na pokopališču za male živali. Marsikje drugje bi zlahka spoznali in prepoznali več inteligentne zafrkancije.



Tisti Čuk na pal'ci je že zdavnaj pozabljen, Levstikov Pavliha tudi. Skratka, hudič je odnesel šalo. Se motim? Kam vodi ta pot? Zdi se, da je vrag res dokončno odnesel šalo, saj je vse postalo – resnica. Tudi agresivna, nesramna in žaljiva. Od vrha do dna in še nižje. Hudič pa – prosto po poljskem humoristu – na tej senčni, ponavljam, senčni in nikakor ne več sončni strani Alp, še zdaleč ni in ne more biti pozitiven lik. Pa Lecov pekel gor ali dol!



Me je pa, priznam, postalo kar malo strah številnih pavlih, ki jih vsak dan srečam levo ali desno od moje, naše poti v lepši jutri.

