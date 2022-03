Košarkarji Slovenije so v 4. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 pred nekaj dnevi v Kopru izgubili s Finsko z 79:83. Nobene fotografije kakega politika, ki bi se po koncu tekme »sluzil« poleg poraženih košarkarjev, nisem zasledil. Pa preskočimo raje na zmagoslavno stran. V tiste trenutke, ko naši športnice in športniki osvajajo odličja. Takrat se okoli njih politikov tre, da se kadi. Kaj pa, če bi mladci iz Celja, LPS, zmagali na Eurosongu? Hm, celo Janez in Borut bi se zagotovo prilepila poleg, čeprav sploh ne vesta, za kaj gre! Kakor koli, nedavno končane zimske oli...