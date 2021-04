Kolumna Dejana Vodovnika: Borza za strice

Modrijani bodo novi Avseniki, Laibach bo zamenjan s skupino Београд, Pankrti bodo poštirkan in retuširan boy band.

Kekec, zvezdnik gibljivih slik FOTO: DEJAN VODOVNIK

Takole sva tisto pozno popoldne – še brez maske na obrazu – modrovala s Kreativnim škratom:»Ko bi šli na slovenske ulice, ceste, kolovoze, avenije ... in vprašali mestne, podeželske, izobražene in praktične ljudi, s čim v slovenski glasbi, filmu, televizijskih nadaljevankah se identificirajo, bi presenečeni ugotovili, da ljudstvo v iskanju zvezdništva in zvezdnikov večinoma posega v zgodovino. V novejšem času pa skorajda ne najde točk kulturne/medijske identifikacije.Do neke mere je to pričakovano. Tudi druge nacije se lažje identificirajo z že etabliranim, preverjenim in dokazano popularnim. A vseeno. V Sloveniji iskanje glasbenih ali filmskih zvezd sega v zgodovino pogosteje. Prej ali slej bi slovenski gledalec kot zvezdnike gibljivih slik našel Kekca, Srečo na vrvici, Vesno. Gre za izdelke, stare petdeset in več let. Gre za zvezde iz časov Jugoslavije. Morda bi še kdo potegnil na plan kakega aduta iz časa osamosvajanja. Babica gre na jug, Outsider?Na glasbenem področju je precej podobna slika. Avsenik, Slak. Pa pozneje kaki Pankrti, Laibach, Agropop. Težje bi kdo izpostavil Siddharto ali Big Foot Mamo. O projektih, ki se dogajajo danes, leta 2021, pa v resnici nihče več ničesar ne ve. Kljub temu da je medijska prisotnost novih glasbenih in filmskih izdelkov mnogo večja kot nekoč in so odprti vsi kanali, lokalni in globalni. Zakaj se je iz nekoč kvantitativno uborne količine igralcev in glasbenikov naredilo zvezde in kulte, v dandanašnji eksploziji ustvarjalnosti pa na situ ne obstane nič?Odgovor je večplasten. V prvi vrsti je bil uspeh medijskih projektov v starih časih odvisen od politične volje oblasti. Moje osebno mnenje je, da je bilo ustvarjanje 90 odstotkov medijskih zvezd načrtno politično. V takšne projekte je bila vedno vmešana obveščevalna scena, ki je za potrebe interesov politike, tudi dnevne politike, angažirala primerne ustvarjalce in/ali izvajalce. Včasih je bilo dovolj že to, da je tajna služba dopustila obratovanje. Npr. Laibachom, Agropopu, Pankrtom v času osamosvajanja. Ali Avsenikom še prej, v času trdega socializma, kot uspešnemu izvoznemu projektu za celotno nemško govoreče območje. Avseniki, sami po sebi, ne bi nastopali Titu in kitajskemu predsedniku, na Brionih leta 1978. Ve se, da so imeli dogovorjene nastope po Švici. A so jih morali odpovedati, ko je partija ukazala, da morajo nastopiti na Brionih. Po njih je v Švico prišlo letalo in oddelati so morali svojo tlako voditelju in sistemu, ki jih je okronal. Brez dvoma.Popolnoma enako je bilo tudi z vsemi drugimi. Vsi veliki jugo estradniki, od Kića Slabinca do Bijelog dugmeta, Plavega orkestra itd., so bili lansirani z jasnimi političnimi cilji. In med oblastjo in estrado je vedno obstajal tih, a jasen dogovor o medsebojnem sodelovanju. Mi tebi slavo, ti, ko bo treba, nam podporo. To je bil čas kreiranja trdnih in dolgoročnih medijskih projektov in zvezdnikov.Dandanes je drugače. Danes zvezdnike in medijske osebnosti ustvarja kapital. In tisti, ki vlaga v rojstvo zvezde, to zvezdo obdrži na površju le za čas njegovega vzpenjanja. Bodoči zvezdnik v času svojega vzpona dela zastonj. Ko doseže vrh, je vlagatelj kapitala že zaslužil desetkratnik vloženega. Njegove so večinske pravice. Izvajalca, ki bi z novo pogodbo želel konkretno zaslužiti, odstavi in lansira nove naivneže, ki za slavo spet delajo zastonj.Našel se bo kak novodobni zvezdnik, ki je znan po bebastih izjavah ali morda prerivanju s kakim novinarjem in njegovo kamero in bo izjavil: »Vidite, v času Juge in Tita je bilo vse boljše. Glasba, film, estrada. In ljudje, ki so svoja mladostniška leta preživljali v tistem času, bodo ob prijetni toploti v srcu potrdili na nostalgičnih čustvih osnovano hipotezo. Ob tem ne bo povedal ali vedel, da so se nekdanji obveščevalci v zadnjih tridesetih letih transformirali iz špicljev v pirate, založnike in producente, lastnike medijev, lastnike avtorskih in sorodnih pravic …To pa je že tema za strice iz ozadja leta 2021, ki svoje nove kapitalske imperije žele zgraditi na večjem trgu – tretji Jugi. Modrijani bodo novi Avseniki, Laibach bo zamenjan s skupino Београд, Pankrti bodo poštirkan in retuširan boy band, Agropop pa se bo transformiral v Agitprop. Borza je odprta.«