RTV SLO je s svojim zadnjim igranim projektom podrla rekorde, nekatere normative in, kot menijo nekateri, tudi nekaj pameti. Nadaljevanka Trigrad je, na razpisu za odkup AV-del neodvisnih producentov, izbran projekt produkcijske hiše Sever & Sever. Osem delov po 50 minut, skupaj torej 400 minut. Nekateri pravijo, da so teh 400 minut pravzaprav minute praznine, vendar pustimo okusom, da imajo svoje okuse. Kakor koli. Morda je bolgarski Trigrad bolj zanimiv in privlačen kot »naš« v Julijskih Alpah. Na RTV SLO so o Trigradu zapisali: »Trigrad je odročna vas v Julijskih Alpah, kjer je...