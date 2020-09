Kolumna Dejana Vodovnika: Bogovi in bedaki

Ena bo po novem kelnarica, druge strežejo z medenim zajtrkom, tretje se kažejo in slikarijo v kopalkah …O, bog, kjer koli si, pomagaj. Ker te ni, pa vem, da pomagati, žal, ne moreš!

Francoski glasbenikje te dni postal viralni hit zaradi videa, na katerem igra na koščke lubenice. S pomočjo tehnologije, imenovane playtronica, lahko igra tudi na limone, pomaranče, skratka, kakšnih 15 ali 16 različnih vrst sadja lahko priklopi naenkrat. No, in zdaj je posnel videospot, ki je postal hit.Francoz pa ne igra le na sadje, ampak tudi na teremin. Kaj je to? To je eno od najzgodnejših elektronskih glasbil in verjetno edino, na katero se igra brez fizičnih dotikov. Ime je dobilo po svojem izumitelju, ruskem fiziku Levu Sergejeviču Termenu, na zahodu znanem kot, ki ga je izumil leta 1928. Glasbilo sicer sestavljajo dve kovinski anteni in krmilna oscilatorja za uravnavanje frekvence in glasnosti. Električni signali iz njih se ojačajo in pošljejo v zvočnik.Ruski skladateljje bil eden od prvih, ki so teremin uporabili v svojih orkestralnih delih, tudi v svoji glasbi za film Odna leta 1931in. Značilni zvok inštrumenta so uporabili pri filmskih zvočnih posnetkih (npr. v filmih First man, The Lost Weekend), tudi v britanski televizijski nanizanki Umori na podeželju, glasbilo se uporablja tudi v priljubljenih glasbenih zvrsteh, kot je rock.Za nekatere je igranje na koščke lubenice ali limone pač le bizarnost. Bizarnost, ki nas obdaja in s katero se soočamo skoraj vsak dan.Samo poglejmo, kaj se dogaja na nogometnih igriščih. Slovenskih, da ne bo pomote! Navsezadnje tudi fuzbalerji hlepijo po pojavljanju. Takšnem ali drugačnem.»Proti sodniškim garderobam so letele plastenke in vse, kar je domačim navijačem takrat prišlo pod roke. Pred igrišče se je pripeljalo več policijskih avtomobilov, na policijsko postajo so policisti odpeljali kar štiri osebe. Eno izmed policijskih vozil se je pripeljalo direktno pred sodniško garderobo, da je lahko sodnik kar se da varno in hitro zapustil kraj zločina, kamor se verjetno še nekaj časa ne bo vrnil. Možje v modrem so bili primorani uporabiti celo solzivce, eden od solzivcev pa naj bi nehote zadel celo štirimesečnega dojenčka,« so zapisali pri enem od športnih portalov, ko so poročali o tekmi 3. SNL med Korotanom in Dravinjo.Vse skupaj se je menda začelo po hudem prekršku, zaradi katerega je nezavesten obležal Jošt Krivonog, sodnik Niko Mihelič pa je najprej pustil, da se igra nadaljuje. Po burni reakciji domačega trenerja je sodnik vendarle izključil Aneja Kolarja. Medtem so Krivonoga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Slovenj Gradec, kjer je moral preživeti noč na opazovanju.Od bizarnosti do bizarnosti, od lubenic do plastenk in dojenčkov. In domnevnih vplivnežev, ki jih je na naši sceni vse več.Živimo v času, ko se nekateri radi razglašajo za vplivneže in to dokazujejo s številom sledilcev na facebooku, čivkajočem twitterju, instagramu ter drugih družabnih omrežjih. Navadni smrtniki imamo ob objavah teh »vplivnežev« pogosto občutek, da gre za globalno in lokalno tekmo, kdo bo videti večji bedak.In ko pogledam naše vplivnice in vplivneže, domnevne, ki se imajo za to, kako se slikarijo v kopalkah in s celulitom, pa mi gre na bruhanje …Kronisti obveščajo, da bo ena po novem kelnarica, druge menda strežejo z medenim zajtrkom, tretje se spet kažejo in slikarijo v kopalkah, četrtega je obnorel post, peta bo pa prepevala v avtomobilu (zamisel je itak prišla iz ZDA, kjer to počno že mesece in mesece, da ne zapišem leta) … O, bog, kjer koli si, pomagaj. No, ker te ni, pa vem, da pomagati itak ne moreš!Zdi se, da gre v naši državi res vse v maloro. Še zdrava pamet se je izselila. Daleč, daleč. Zelo daleč!