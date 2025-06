Kolumna Bojana Budje: Župan že ve!

Bojda najlepši in najbolj seksi med slovenskimi župani je ondan napihal. Očitno ga je ustavil moški del slovenske policije, ki ni podlegel njegovim čarom in je temeljito opravil svoje delo. S policajkami bi bil izid nemara drugačen. Kajti prvi občan Svete Trojice je ostal brez vozniške in za nameček še brez avtomobila; zasegli so mu ga, ker se je navzlic prepovedi vožnje s pomočjo maliganov znova skobacal za volan. Roko na srce, greh je moško priznal in se 1086 krajankam in 1136 krajanom občine javno opravičil. Saj da kdor dela, tudi greši. Pardon, pije. Kar pa ni za tiste kraje nič nenavadnega. Kot tudi ne za preostali del deželice pod Alpami.

Čast ali sramota, Slovenci pač veljamo za narod pijancev, poraba čistega alkohola na prebivalca nas uvršča v sam svetovni vrh. Če je eujevsko povprečje komaj nekaj čez 10 litrov vsakoletno zaužitega čistega alkohola na sleherno glavo, starejšo od 15 let, je pri nas ta številka znatno višja. Slovenija, dežela mokre kulture, na zdravje! Posebno v teh pasje vročih junijskih dneh. Ni moj namen zdaj tolči po vseh pretirano žejnih, kajti vsak zakaj ima tudi svoj zato. Črno na belem stoji, da je največ alkohola med socialno najšibkejšimi in – pozor! – med mladimi. Za obubožane nekako vemo, da kozarce praznijo, ker utapljajo svojo bedo in nemoč. Ter še kaj. Da bo slika jasnejša, visoki rejting slovenske pijanosti pa nekaj razumljivejši, dodajmo, da po alkoholu več in večkrat segajo oni, ki morajo delati več. Katerih delovnik ni zgolj osemurni. Lahko, da je med njimi tudi župan Svete Trojice. Ki pa zagotovo ne pije, ker bi bil socialno ogrožen. Moral pa bi biti zgled, tako mu navsezadnje veleva tudi županski kodeks. Zgled zlasti mladim. Posebno tam, kjer je alkohola največ. Verjeli ali ne, v past alkoholne omame pade že več kot 80 odstotkov slovenskih petnajstletnikov, 40 odstotkov ga tu in tam srka celo pred trinajstim letom. Pri njih težko govorimo o prekomernem delu ali utapljanju revščine. Pijejo, ker pijejo drugi in ker se tako postavljajo pred vrstniki. In če se nalivajo še tisti, ki bi jim morali biti vzor, je mladeži težko kaj očitati.

Pa da vam ne pokvarim vikenda, pitje vendarle ni najhujše zlo. Spomnim se na profesorje s slovitega Harvarda, ki bržkone ne brez razloga zagovarjajo sproščen odnos do alkohola. Saj da je celo čezmerno nacejanje bolj zdravo od popolne abstinence. Alko nas menda brani tako demence kot srčnih obolenj. Župan že ve!