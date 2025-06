Kolumna Bojana Budje: Za zgodovino

Medo ali medved? Prva beseda zveni ljubkovalno, tako rekoč ljubeče. Ko, če nam jo izreče naša najdražja, se topimo od sreče in ugodja. Predstavljajte si izrečeno besedno zvezo: 'Medo moj sladki.' Popelje nas v stanje blaženosti, ki se lahko konča tudi med rjuhami. Ali kjer koli že. Drugače je, ko kosmatinca poimenujemo s pravim imenom.

Beseda medved je malodane žaljiva. Dokaj logično. Pooseblja enega največjih sesalcev iz reda zveri, z značilno veliko lobanjo, močnimi nogami, kratkim repom in kajpak kožuhom. Vsega skupaj je za nekaj sto kil. Nič prijetnega, skratka. In taki kosmatinci so znova zakuhali vojno na Slovenskem. In kot pravim vojnam pritiče, gre tudi tukaj za življenje ali smrt. Če zmagajo medvedi in živaloljubci, ne bo kmetov in živinorejcev, ako zmagajo slednji, ne bo medvedov.

Četudi bo to prvi primer v živalskem svetu, ko so ovce potolkle medvede, je čas za vpis v zgodovino.

Kruta matematika, pač. Država se je odločila za odvzem medvedov – njih 206 – iz narave. Tako pač pravijo sklepu o odstrelu, ki naj bi bil zaključen do konca prihodnjega leta. Zakaj? Ker je kosmatincev čedalje več, logično pa raste tudi število konfliktov s kmeti. Po ocenah, ki so na voljo, je pozno jeseni leta 2023 po slovenskih gozdovih tacalo 737 medvedov, ocena za letošnjo pomlad pa je že alarmantna. Po navedbah ljubljanske biotehniške fakultete se je število brundajočih osebkov skupaj z mladiči povzpelo že na 954, nekateri omenjajo celo številko 1050.

Če prav razumem zadnje vroče razprave o upravičenosti odstrela, je za sobivanje človeka in medveda najvišja še dopustna številčnost 800 kosmatincev. Sicer bo napadov na drobnico in vpadov na kmetije ter vasi vse več. In jih tudi bo. Kajti sklep, da lovci v večna lovišča pošljejo 206 medvedov, ne velja zgolj za letos, ampak do konca leta 2026. Ali drugače: projekcije kažejo, da bo brundajoči stalež v tem primeru spomladi leta 2027 znašal 1100 osebkov. Spomnimo: v času osamosvojitvene vojne je bilo po naših hostah 350 kosmatincev, leta 2007 že 430, osem let kasneje 600, leta 2017 se je številka ustavila pri 750.

Četudi bo to prvi primer v živalskem svetu, ko so ovce potolkle medvede, je čas za vpis v zgodovino. Za odvzem iz narave. Kar edino garantira dolgoročni obstoj kosmate populacije. Nalijmo si čistega vina. V Sloveniji letno postrelimo 35 tisoč srn, kakih 8000 primerkov jelenjadi, 10.000 divjih prašičev, da ne naštevam naprej. Le medvedov ne bi smeli. Ker so zaščiteni kot medvedi? V čigavem imenu?