Veličastno, kot se spodobi, smo se sinoči z državno proslavo v Cankarjevem domu priklonili pojutrišnjemu prazniku, dnevu reformacije, ki ga v Sloveniji obeležujemo že natanko tri desetletja. Pol tisočletja in pet let bo minilo, kar je Martin Luter na vrata cerkve v Wittenbergu, kot je bil tedaj običaj, pribil 95 za takratni čas krivoverskih, bogokletnih in proti rimski katoliški samopašnosti naperjenih tez. Gibanje, ki je tej objavi sledilo, je krepko preraslo zgolj verske okvire, pod Alpe so zašle prve knjige v slovenščini; se ve, da premierna, imenovana Katekizem, izpod gosjega peresa Primož...