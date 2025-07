Kolumna Bojana Budje: Rdeči alarm

Tudi sedaj, ko pišem te vrstice, so nam vremenarji zemljevid naše Slovenije obarvali sprva v rumene, za jutri in nedeljo celo v oranžne barvne odtenke. Kar prevedeno seveda pomeni nove ujme, neurja, točo, orkanske sunke vetra, lahko da tudi poplave, plazove, nič dobrega skratka.

Vreme je vse bolj in za vse več nas daleč najbolj aktualna tema. Sedaj, ko se politiki hvalabogu odpravljajo na počitnice v njim najljubše kraje lepe njihove, tudi najbolj usodna. Le koga navsezadnje brigajo mahniči, grimsi, kordeši, urške, tine in kar je še samoeksponiranih samovšečnih osebkov, ko pa nam narava domala vsakodnevno najbolj nazorno sporoča, da je vrag odnesel šalo.

Da planet Zemlja zaradi naravnega in nenaravnega segrevanja ozračja, tal in oceanov nepreklicno zapušča ledeno dobo in se podaja na pot globalne otoplitve. Z vsem, kar nam slabega prinaša, vključno z ujmami in katastrofalnimi posledicami. Z v žalost in obup zmletimi poljščinami, uničenimi vinogradi, sadovnjaki, preluknjanimi strehami hlevov, kmetij.

Koliko vinogradov je zaščitenih s protitočnimi mrežami in koliko kmetov ima nasade sploh zavarovane?

Če je še pred časom veljalo, da so vremenski zapisi zgolj priročen pripomoček za boljšo prodajo rumenega tiska, so toča, neurja, orkan, tajfun, tromba, vihar danes naslovne teme tudi resnih medijev. Ujme – za domala sleherno vsak dan znova slišimo, da takšne krajani ne pomnijo – se vsakodnevno selijo z Obale na Gorenjsko, Dolenjsko in naprej proti Štajerski ter Prekmurju pa seveda obratno in še kam.

Žrtve so kmetje, tisti in oni, ki pravzaprav še edini res kaj pridelujejo in proizvajajo, z lastnimi rokami, glavo in trmo; drugi bi tako samo preprodajali in trgovali. Ja, kmetu je treba pomagati. A kako? Smo kaj naredili, da bi bilo posledic toče, neurij in poplav manj? Nekatere predele sesuje vsako leto in jih bo očitno tudi v prihodnje. Zakaj tam sejemo in sadimo prav tisti in tak pridelek, ki mu led z neba najbolj škoduje? Koliko vinogradov je zaščitenih s protitočnimi mrežami in koliko kmetov ima nasade sploh zavarovane? Vreme se ne bo vrnilo v preteklost, le še bolj neusmiljeno nam bo kazalo svojo zastrašujočo moč.

Ni čarobne palice, vem pa, da toča stolče tudi avtomobile. In da so na boljšem tisti lastniki pločevine, ki imajo avte zavarovane. Za kmeta se mi pa nekako zdi, da je vedno znova prepričan v rešitev, ki jo upodablja državna odškodnina. Zaupa ji tako zanesljivo, kot je zanesljivo sosledje letnih časov. Vmes pa mirno gleda, kako mu klimatske spremembe po svoje spreminjajo razmere za kmetovanje.