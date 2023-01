Kolumna Bojana Budje: Odstotek

Svet je bil minule dni prisiljen spremljati vsakoletno srečanje političnih in gospodarskih velepomembnežev v švicarskem Davosu. Četudi je ta kraj v vzhodni Švici bolj kot po tem dogodku poznan po svoji zdravilni mikroklimi, saj ga zdravniki že desetletja priporočajo zlasti pljučnim bolnikom. Kar minule dni po teve videni zagoreli in gladkopolti osebki bržkone niso. Je pa snidenje elit praviloma vsakič začinjeno še s podatkom o premoženju najpremožnejših. So pa te številke tokrat frapantne, menda še nikoli tako. Če smo bili doslej vajeni, da je odstotek najbogatejših zemljanov v žep spravil toliko kot preostalih 99 odstotkov, je letos drugače. Od boga denarja poslani izbranci so zaslužili domala dvakrat toliko kot preostala raja. In prvič v zadnjega četrt stoletja se je opazno povečalo ne le ekstremno bogastvo, pač pa zlasti ekstremna revščina.

Primer, ki pove vse. Najbogatejši zemljan, inženir in filantrop, s polnim imenom Elon Reeve Musk, čigar premoženje ocenjujejo na bajnih in nepredstavljivih 330 milijard evrov, je zadnja leta davke plačeval po triodstotni stopnji, prodajalka v Ugandi, ki mesečno zasluži 74 evrov plače, pa po 40-odstotni. Ne da je pravice vselej premalo, pravica ne obstaja. Tudi, ker je draga in nekaterim nedostopna. Spomnim se besed enega od pravosodnih ministrov že samostojne Slovenije, ki je priznal, dobesedno: »Kdor ima denar, lažje izkorišča pomanjkljivosti zakonodaje in se skuša s pomočjo odvetnikov izmuzniti roki pravice. Revež te možnosti nima.« Revež bo zatorej ostal revež. Za vekomaj. Ker mu je dano toliko pravice, kolikor nima denarja. In bogataši bodo iz ure v uro samo še bogatejši. Obstaja izračun, da je bilo po svetu od leta 2020 ustvarjenih za 38,8 bilijona evrov zaslužkov, od tega je en sam samcat odstotek bogatunov pobral 24 bilijonov. Še več, milijarder je za vsak dolar, ki smo ga zaslužili tisti iz preostanka sveta, pobasal 1,7 milijona dolarjev. Me res ne čudi, da je samo ta hip v zraku 250 zasebnih letal najprestižnejših modelov in znamk. Drži, živimo na istem planetu, a nikakor ne v istem svetu.

Po podatkih osrednje švicarske banke sodijo v odstotek najbogatejših vsi, ki premorejo več kot milijonček pod palcem. Jasno, dolarjev ali evrov. In se nostalgično spomnim časov izpred domala dveh desetletij, ko smo bili v Sloveniji milijonarji domala vsi. Še leta 2006 je bilo skorajda nemogoče imeti premoženje, manjše od milijona. Tolarjev. Druge tolažbe trenutno ne najdem. Je bržkone tudi ni.