Danes je prvi predvolilni molk, čakajo nas še štirje. Kajti pred nami je kar 5 (pet) volilnih nedelj, po dve za potrebe Pahorjevega nasledstva in lokalnih volitev ter ena za referendumsko glasovanje; vse tja do začetka decembra bomo torej obsojeni na vsakovrstna nakladanja, prerekanja, na obljube, zaveze, na sajenje rožic v beton in asfalt. Japonci baje kite lovijo v znanstvene namene. Kar je enako trditvi, da mi prašiče koljemo za potrebe znanosti. Edino predvolilne sobote bodo po naši meri in okusu, vsaj takrat nam nihče ne bo solil pameti, edinole takrat se bomo lahko posvetili vsakdanjo...