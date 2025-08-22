NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Mir in vojna

Mir. Obljubljajo ga vsi, vsak dan znova, mi pa upamo.
Fotografija: Štejeta le moč, velikost. Upodobljena v jeziku brezumnega nasilja. FOTO: Mahmoud Issa/Reuters
Štejeta le moč, velikost. Upodobljena v jeziku brezumnega nasilja. FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

bojan-budja
Bojan Budja
22.08.2025 ob 22:25
bojan-budja
Bojan Budja
22.08.2025 ob 22:25

Debela tri leta nazaj je bilo vse drugače. Bil je mir. Vse do zadnjih dni februarja 2022. Potem se je zgodilo nepojmljivo, nepredstavljivo za čas, ki smo ga živeli. Le dobrih petsto kilometrov vzhodneje – merjeno z naše najvzhodnejše in ukrajinske najzahodnejše točke – vojna. Čisto prava, taka, o kakršni nihče v Evropi niti sanjal ni.

Prišla je v naši soseščini, z njo sedaj živimo že četrto leto. Grozote, ki jih prinaša, so postale del nas. S srhljivimi podobami vojnih strahot smo dobili tudi spoznanje, da je svet odtlej drugačen, pisan po okusu in meri največjih, najmočnejših. Dovoljeno jim je vse. Dogovori, deklaracije, sporazumi, zakoni, mednarodno pravo, ozemeljska celovitost, suverenost so le mrtve in docela nepomembne črke na papirju. Štejeta le moč, velikost. Upodobljena v jeziku brezumnega nasilja.

Mir. Obljubljajo ga vsi, vsak dan znova, mi pa upamo. A svet je narejen tako, da ga lahko prinesejo le največji. Vsi ostali smo žrtve njih interesov. Od Ukrajine do Gaze. Prav vse vere imajo v svojih najbolj svetih in temeljnih spisih kot svoje primarne postulate zapisane blaginjo, mir in sožitje, a hkrati v življenju dokazujejo, kako hudo pokvarljivo blago so črke in iz njih stkane besede. Samo dodaš ali odvzameš jim kaj in že se iz oljčne vejice preobrazijo v meč, kroglo. In posledično smrt.

Največja utvara je, da se človeštvo iz vojn kaj nauči.

Živa bitja razen človeka ne tehtajo svojih in drugih dejanj, nimajo ne morale in etike ne prava in bogov. A čemu zaboga si potem človek ni sposoben urediti življenja tako, da bi pustili drug drugega na miru? Ne! Na smrt se pobijemo celo za droben sončni žarek, meter sence. Kaj šele za kilometer, dva ozemlja, prgišče dolarjev ali evrov, nekaj kilogramov rude ali zemljin! Vojne nas spremljajo od zore življenja in človeštva. Tako je bilo, je in bo! Prekletstvo človeka je v tem, da razmišlja, kako bi lahko bil drugačen, bogatejši, kako bi lahko bil svet ustrojen po nekogaršnji volji, interesu. Druga bitja tega ne počno. Je, kar je. In s tem živijo.

Največja utvara pri vsem tem pa je, da se človeštvo iz vojn kaj nauči. Po morijah in pobijanju sta kes in obžalovanje resda običajna, iz domala vsake puškine cevi visi ovenela roža. Povojne streznitve se zdijo enako velike kot predvojne zagretosti. A kaj, ko vse to nikogar ne spametuje, menjavajo pa se tudi človeške generacije. In vsaka od njih očitno potrebuje svojo vojno izkušnjo. Zase. V imenu vere, boga, domovine, nacije. Česar koli že. Največ v imenu pohlepa!

