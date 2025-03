Komentar Bojana Budje: Marije

Danes je 8. marec. S tem je povedano domala vse. Kajti dan, ki ga v stotih državah širom sveta namenjamo ženam, praznujemo že stoštirinajstič. Prav tolikokrat smo jim torej pisali in izrekali hvalnice, jih primerjali s statusom in vlogo moških, jim iskali enakopravnost, jih emancipirali. A da bi o njih izvedeli vse, je nemogoče, preveč zapletena bitja so. Same priznavajo, da so v teh 114 letih dosegle veliko. Bi rekel, da ogromno. Njihov danes ni le 8. marec, njihovi so praktično vsi dnevi v letu. Ženske danes spreminjajo svet. Tako ali drugače.

Le nekaj datumov. Debelo desetletje je denimo tega, ko smo Slovenci naposled doživeli predzadnje neizsanjane sanje in zaječali pod peto tigrastega salonarja; Sloveniji je uradno vladala ženska, ime ji je bilo Alenčica. Le osem let kasneje, decembra 2022, pa so resničnost postale še zadnje sanje, dobili smo tudi prvo predsednico države. Še v prejšnjem stoletju – pisalo se je leto 1906 – so ženske dobile prvo Slovenko z doktorskim nazivom, leta 1945 jim je pripadla volilna pravica, leta 1974 smo v ustavo zapisali, da sleherna ženska svobodno odloča o rojstvu otrok, tri leta pozneje je bila uzakonjena pravica do umetne prekinitve nosečnosti iz katerega koli razloga, leta 1989 so dobile telefon za pomoč v stiski ter še in še.

Vse do zakona, ki jim omogoča tudi, da se lahko medsebojno poročajo ter imajo svoje otroke. Brez nas, moških! In če dodam še, da tudi živijo bistveno dlje od nas in da so med življem, starim sto in več let, pretežno le one, je čas, da jih spoznamo še bolje. Kakšna je torej Slovenka danes, 8. marca 2025?

Njena poprečna starost je 45,7 leta, na klic imena Marija pa se jih bo obrnilo kar 44.645. Daleč največ. Med prebivalstvom Slovenije jih je manj kot polovica, natanko 49,7 odstotka ali milijon in 55.520. Kar je poltretji odstotek več kot ob osamosvojitvi leta 1991. Le Malta, Švedska in Luksemburg so še države znotraj EU, ki premorejo več moških kot žensk. Izbirajo torej one.

Če pa je ta privilegij dan komu med nami, naj za lažjo orientacijo zapišem še nekaj uporabnih podatkov. Povprečna Slovenka je visoka 165,4 centimetra in težka 68,7 kilograma. Še uporabnejše in koristnejše pa nam zna biti vedenje, da se ločujejo pri 45,1 leta, pokojnino pa začnejo dobivati pri 61,9 leta.