Kolumna Bojana Budje: Majhni, a dobri

Te dni smo se večinsko ukvarjali s proslavami, vse je bilo bolj ali manj v znamenju današnjega 9. maja. Naključno ali ne nabildanega s kar tremi prazničnimi obeležji. Bil je dan Evrope, bil je dan zmage, začinjen z jubilejno 80-letnico končanja druge svetovne vojne, bil pa je tudi praznik Ljubljane.

Rdeče Ljubljane, ki so jo 9. maja 1945 izpod okupacije osvobodili rdeči partizani. Ne čudi, da je bil ta dan pred natanko osmimi desetletji eden najsrečnejših v zgodovini človeštva, saj se je na evropskih tleh končala šestletna morija, potolčene so bile sile nacizma in fašizma, skupaj z njimi Hitler in njegovi podrepniki številnih nacionalnosti in prepričanj.

A roko na srce, dneva Evrope brez dneva zmage ne bi bilo. Vsaj takšne Evrope ne, kot jo imamo in poznamo danes. Račun je bil resda gromozanski, milijoni mrtvih, stara celina v ruševinah. A posrečilo se je. Svet je danes drugačen, predvsem pa je drugačna Evropa. Tudi Slovenk in Slovencev dom. Lani sta minili okrogli dve desetletji, kar smo na predvečer praznika dela vstopali v Evropsko unijo. Bili smo srečni, ponosni, vzneseni. Kot da se je raj iz nebes spustil pod Alpe.

Neverjetnih 94 odstotkov nas je bilo takrat zadovoljnih s svojim življenjem, od nas so bili v tistikratni petindvajsetglavi eujevski družini zadovoljnejši le Danci. EU nam je prinesla svobodo in blaginjo, mama Evropa je z meja čez noč nagnala policiste in carinike. In ta Evropa je danes tudi z nami praznovala svoj dan. Bil je torej čas za obračun. Inventura kaže, da nas živi v EU 448 milijonov, od tega največ, kar 83,2 milijona, v Nemčiji, najmanj, vsega 500 tisoč, pa v Malti; manj od slovenskih 2,1 milijona življa jih poleg Malte premorejo le še v Latviji, Estoniji, Luksemburgu in na Cipru.

A zanimivo, prav v najmanjši državi živijo najdlje, Maltežan poprečno dočaka 82,6 leta, Slovenec 80,6. Še vedno pa znatno več kot v denimo Bolgariji, koder je pričakovana življenjska doba vsega 73,6 leta. Pa nemara še dva podatka: stopnja nezaposlenosti je v Sloveniji med najnižjimi v EU, krepko več kot trikrat manjša od denimo Grčije s 16,3 odstotka. BDP na prebivalca pa je pričakovano najvišji v Luksemburgu, kar 101.640 evrov, slovenski za 7 tisočakov zaostaja za eujevskim poprečjem.

Eno z drugim nam ne gre tako slabo. In me ne čudi, zakaj edini v EU 1. maju namenjamo dva prosta dneva. Ker smo se takrat pred 21 leti vrnili domov. Tja, kamor sodimo.