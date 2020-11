Kolumna Bojana Budje: Enajsti enajsti

Prav na dan, ko Slovenci častimo sv. Martina, je tudi svetovni dan samskih.

Za martinovo vemo vsi. Resda ga letos slavimo drugače kot leta doslej, a po zaslugi koledarja, ki je tokrat 11. november umestil sredi tedna, mu bodo vinopivci z lahkoto namenili dva vikenda. Minulega in današnjega. Častimo ga nasilno razdvojeni, na daljavo, s pomočjo to go paketov hrustljavih račk, gosi in pijače, večinsko po domovih, a bržkone nič manj lačno in žejno. Že kar dolgo sem na svetu, a do smrti se ne bom nehal čuditi, kako zelo je med Slovenci zakoreninjen ta kult trte in vina. Gre kar za neke vrste božanstvo, bogoslužje ali vsaj božanski navdih, pribit na tri točke: klet, trto in vino. Še korona, Kacin in Hojs mu ne pridejo do živega. Zatorej v teh težkih epidemičnih časih z dodatnim razlogom in v dobesednem pomenu kličem: Na zdravje, moje Slovenke in Slovenci!In če kdaj, so letošnje razmere prvikrat do obisti razgalile dosedanjo dvoličnost datuma enajsti enajsti. To ni le dan sv. Martina, točneje Martina iz Toursa, ki je v četrtem stoletju našega štetja po Franciji širil krščanstvo, veliko kasneje pa so ga Slovenci skupaj s Hrvati začuda složno določili, da je on tisti, ki že stoletja iz mošta dela vino. 11. november je tudi svetovni dan samskih, osamelih, ki nimajo s kom nazdravljati svetniku Martinu. Na Kitajskem so ga začeli praznovati že sredi devetdesetih let, zgodbe o njegovem izvoru so različne. Obveljala je tista z univerze v Nanjingu, kjer da je bilo študentom dovolj jadikovanja o osamelosti. Svoj samski status so želeli obeležiti, najprimernejši se jim je zdel prav 11. 11., datum torej, sestavljen iz samih enic.Pomilovanje lastne usode se je sčasoma iz druženj samskih sprevrglo v dan nakupov, s katerimi so skušali pritegniti pozornost ter naklonjenost nasprotnega spola. Verjeli ali ne, dan samskih sedaj velja za največji nakupovalni dan na svetu, prekosil je celo znameniti in tudi pri nas od Američanov kupljeni black friday alias črni petek, ki letos pade na 27. november. Samo pri spletnem trgovcu Alibaba so kupci na lanski dan samskih potrošili neverjetnih 38 milijard evrov.Si kdo po tem še upa ugovarjati gornjemu sporočilu, kako je praznino v srcu moč zapolniti tudi z evri? Dodatno pa smo Slovenci bogatejši še za spoznanje, da smo po zaslugi korone, Kacina in Hojsa letošnji dan samskih hočeš nočeš obeležili domala vsi v deželici pod Alpami. Nakupovali sicer nismo tako množično, smo pa po volji vladnih ukrepov samski.