Kolumna Bojana Budje: Dan pomoči

V jeziku številk je podoba kruta, strašljiva.
Fotografija: FOTO: Davizro Getty Images/istockphoto
FOTO: Davizro Getty Images/istockphoto

bojan-budja
Bojan Budja
12.09.2025 ob 22:25
bojan-budja
Bojan Budja
12.09.2025 ob 22:25

Danes obeležujemo svetovni dan prve pomoči. Ki vse bolj postaja naša domala vsakodnevna spremljevalka. Naj naštejem le nekaj razlogov: poplave, vročinski valovi, požari, neurja z vsakovrstnimi ekstremnimi vremenskimi pojavi, posledična revščina, tudi lakota. V jeziku številk je podoba kruta, strašljiva. Kar 3,6 milijarde ljudi živi na območjih, ki so dodatno podvržena posledicam podnebnih sprememb, zavoljo teh je zgolj znotraj svojih držav letno razseljenih okroglih 60 milijonov zemljanov, vsakoletno zaradi vročine po svetu umre 490.000 ljudi, dodatnih 151 milijonov jih je prizadetih zaradi negotove preskrbe s hrano, skupaj je lačnih in žejnih torej že kar 770 milijonov prebivalcev planeta, imenovanega Zemlja. Še hujša je napoved, po kateri naj bi prav podnebne spremembe vsakoletno povzročile izgubo dodatnih 250.000 življenj.

Naravne ujme in revščina že nekaj časa niso več tam nekje. Vse bolj so tukaj in zdaj.

In Slovenija? Pod pragom revščine nas živi kake četrt milijona. 250 tisoč pomoči potrebnih. Natančne številke ni. Ker mnogi svojo revščino skrivajo. Ker so preponosni, da jo razgalijo pred sosedi, sorodniki. Obstajajo pač ljudje, ki raje umrejo, kot da bi se zatekli po tujo pomoč. Seveda so tudi taki, ki to store v res veliki brezizhodni stiski, a z občutkom neke krivde in sramu. In so oni, ki to store zlahka in vedno. Z nobenim od njih ni prav nič narobe, iskanje pomoči ni zločin. Gre le za vprašanje dostojanstva in tudi za dilemo, ali bo tak imel dovolj moči in volje začeti znova, ako bo za to priložnost. Ali pa bo z občutkom nemoči in apatije ostal pri humanitarnem koritu ter ga sprejel kot sistem življenja in ne zgolj preživetja. Zapletena so vprašanja človeške pokončnosti. Največ jih je postavljalo ne tako davno leto 2023, ko so Slovenijo prizadele zgodovinske poplave, v katerih je bilo bolj ali manj uničenih več kot 8000 domov, škoda se je preštevala v milijardah evrov.

Revščina, nemoč in obup si pogosto podajajo roke. Včasih tako trdno in neizprosno, da kdo dvigne roko celo nadse. Prav te dni smo izvedeli, da je bilo samomorov v Sloveniji lani 363, med njimi kar 275 moških in 88 žensk. Kot da bi dedci hoteli pokazati, da imamo zares jajca! A roko na srce, če ne bi bilo rdečih križev, karitasov, krambergerjevih skladov in podobnih dobrotnikov, bi bila črna statistika zagotovo še za odtenek, dva, tri bolj črna. Kruta. Hvala zatorej vsem, ki pomagate! Naravne ujme in revščina pač že nekaj časa niso več tam nekje. Vse bolj so tukaj in zdaj. Postajajo del našega vsakdana.

