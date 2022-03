Kolumna Alje Fabjan: Duhovi

Zadnje čase se veliko govori o krajšanju delovnega časa. Po vzoru Švedske bi tako z delovnega mesta odšli dve uri prej. Ali pa se tja odpravili dve uri kasneje. Vprašanje, ki se mi samo po sebi zastavlja, je: »S katerega delovnega mesta?« Kar štirideset odstotkov delavcev Evropske unije naj bi leta 2020 delalo od doma. Medtem ko se preostali ukrepi odpravljajo, bo delo od doma marsikje ostalo. Dejstvo, o katerem se zelo malo govori. Je samo en čas, v katerem se prepleta čisto vse, kar smo, kar imamo in kar delamo. V začetku epidemije so delodajalci izpadli prijazni, ker so svoji...