Kolumna Aleša Andloviča: Pa ne šele čez 20 let

Zanjo je (bilo) treba globoko seči v žep. Običajna (seveda za osebna vozila) je lastnika menjala za 110 evrov. Za marsikoga kaplja v morje, ki se na bančnem računu ne pozna veliko, za druge, predvsem tiste iz zapostavljenih slovenskih krajev in vasi, pa je to celo premoženje. Še posebno ker so avtomobili naš vsakdan, poleg vsega pa je pri hiši le redko samo en jekleni konjiček.



V zadnjem letu smo bili zaradi pandemije bolj ali manj privezani na kraje svojega domovanja. Avtocest nismo (seveda z redkimi izjemami) smeli uporabljati, zato nas ni bilo malo, ki s(m)o verjeli, da bodo lanske vinjete veljale tudi za letošnje leto. Ali pa bi se vsaj pocenile, glede na to, da državljani tako ali tako nismo smeli na avtocesto. Vsaj pravično bi bilo, če že ne moralno zavezujoče. A zahteve so pri odgovornih naletele na gluha ušesa. Zato se je pri marsikom porodilo vprašanje: kupiti vinjeto za leto 2021 ali ne? Najbolj skopuški so ure in ure sedeli, preračunavali in naredili cele doktorske disertacije, da bi se dokopali do končnega rezultata.



Vprašanje kupiti ali ne s(m)o si verjetno zastavljali zadnjič. Naslednje leto, 2022, bo vsaj na področju vinjet tako ali tako drugačno. Pristojni minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napoveduje elektronsko cestninjenje tudi za osebna vozila. Kolikor boš uporabljal, toliko boš plačal. Ali bo ta oblika zaživela z novim letom, je vprašanje. Res je, da bi se z elektronskim cestninjenjem v državno blagajno steklo več denarja, ki pa ga tudi potrebujemo.



Pa ne samo za izgradnjo avtocestnega križa kot tudi železniške mreže v Sloveniji. Napovedi pristojnega ministra, da bo mogoče iz Maribora v Ljubljano z vlakom priti v 55 minutah, so pri marsikom vzbudile kanček upanja. A le redki vedo, da je treba za to splanirati in zgraditi povsem novo železniško progo, saj zdaj ICS za isto razdaljo potrebuje uro in 50 minut, navadni vlak pa celo dobro poltretjo uro. Če pa že bomo šli v ta projekt, pa prosim, ne čez 20 let, kolikor smo od ideje pa do realizacije potrebovali za drugi tir med Koprom in Divačo.

