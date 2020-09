Klumna Marije M. Kotnik: Ne, ni kriv covid-19!

Zdravko Počivalšek. FOTO: Uroš Hočevar

Aleksandra Pivec. FOTO: Jože Suhadolnik

»Na insinuacije ne bom odgovarjal,« je nekajkrat ponovil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek na povsem normalno novinarjevo vprašanje. Ker je imel masko na obrazu, se ni videlo njegove jeze, se jo je pa vsekakor slišalo. Sklepali bi lahko, da se ministri obnašajo tako, da če me ne boste spraševali le o mojih uspehih in dobrih dejanjih, ki sem jih naredil, vam, novinarjem, torej javnosti, ne bom odgovarjal.Pa minister Počivalšek ni osamljen primer. Če zgolj opazujemo aktualno vladno večino in trenutne subjekte, ki zasedajo ministrske položaje, je dokaj dobro videti njihov modus operandi. Polni besed, izjav, tiskovnih konferenc in pojavljanja v javnosti pred kamerami in mikrofoni so vse do takrat, ko jim kdo od novinarjev ne postavi po njihovi oceni neprimernega vprašanja. Ko se to zgodi, se zavijejo v molk (kot se je tudi minister Počivalšek po tistem, ko je v aferi maske prišlo na plan več zanj obremenjujočih zadev in zadeve enostavno ni želel več komentirati) ali pa novinarje in novinarska vprašanja (torej javnost) enostavno ignorirajo.Približno enako kot minister Zdravko se obnaša kmalu najbrž nekdanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki se je po čezmernem pojavljanju v javnosti za vsako pasjo dlako, kjer je na dolgo in široko razlagala, kako ima ona vse prav, kar naenkrat začela obnašati povsem drugače. Le še izjava tu in tam, kratka, brez vsebine, ali pa se novinarjem celo izmika in izjav preprosto ne daje – kar je na primer storila, ko je bila na sestanku pri svojem šefu Janezu Janši.O notranjem ministru Alešu Hojsu verjetno sploh ni vredno pisati in še kaj dodati glede njegovega komuniciranja in (ne)spoštovanja javnosti, saj je s svojo kolobocijo nepreklicnega odstopa in nekaj mesecev zatem preklica nepreklicnega odstopa pač nakazal svoj domet. In s tistim, ki mu še zdaj ni jasno, da takšen človek pač ni primeren za opravljanje funkcije ministra v neki državi, je verjetno nekaj narobe.Tudi neprimerno ali bolje kar nekomuniciranje ministra za kulturo Vaska Simonitija ni v ponos funkciji, ki jo zaseda.Človek bi rekel, da je v tej vladi bolj kot ne vsem ministrom takšen način komuniciranja z javnostjo precej podoben, če ni že isti. Saj ne rečem, da izmikanja pred javnostjo in neodgovarjanja na zanje neprijetna vprašanja ni bilo tudi že v prejšnjih vladah in pri prejšnjih ministrih. Seveda je bilo. Ampak še nikoli ni bilo tako očitno, kot je tokrat pri Janševih.Pa kar priznam, navsezadnje sem kar nekaj časa preživela v sferi piarovstva, da me takšno obnašanje trenutnih ministrov, ki tako zelo podcenjujejo ljudi, niti toliko ne preseneča. Navsezadnje jih vodi mojster posebne sorte. Človek, ki trenutno vodi slovensko vlado, je tako aroganten in sovražen do vseh in vsakogar, ki ne mislijo enako kot on, da s tem početjem dobesedno uničuje. Uničuje ljudi in miselne tokove.Rezultat takšnega njegovega obnašanja pa je povsem razklana in sovražno nastrojena družba – kjer vsak napada vsakogar, brez trohice spoštovanja –, kot v zgodovini samostojne Slovenije še ni bila. Navadni ljudje lahko vidimo na vsakem koraku, da je trenutno vzdušje v državi tako nezdravo, da manjka le še korak, pa bomo bolj kot s covidom-19 okuženi vsi s sovraštvom, nespoštovanjem, nestrpnostjo in še s čim podobnim.Se mi zdi, da trenutna epidemija s covidom-19 ne bo toliko uničila ljudi ter na njih pustila toliko posledic, kot jih bodo pustili nekateri drugi virusi, ki se nezadržno širijo po slovenski družbi.Ne covid-19, uničil nas bo virus sprenevedanja, virus manipulacij, virus dvoličnosti, virus prevzetnosti, virus nestrpnosti, virus sovraštva … virus korupcije.Za kaj torej gre pri vsem tem v zadnjega pol leta. Gre za moč, gre za oblast ne glede na posledice. Gre za to, da mi imamo pravico, vi, ki niste na oblasti, je pa nimate. Vse to lahko vsak dan spremljamo tudi v državnem zboru. In prav tako, kot je videti parlament, je videti tudi trenutna slovenska družba.Če si zdrav in njihov, si v nebesih, če ne, pa tavaš v peklu in upaš, da boš kdaj lahko zlezel vsaj do vic. No, bojim se, da se bomo tisti, ki s(m)o trenutno brez oblasti in posledično brez moči, cvrli v tem večnem ognju do večnega konca.