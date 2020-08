Dejan Vodovnik: Dejte, no, dejte!

Toliko tabel s prošnjami, naj sprehajalci, obiskovalci in drugi ne počno tega ali onega po parkih, sprehajalnih poteh, parkiriščih … nimajo najbrž nikjer na svetu, kot jih je posejanih po Sloveniji.



Prosimo, ne mečite odpadkov mimo koša za smeti, prosimo, pobirajte kakce svojih psov in ne lulajte v grmovje, prepovedana vožnja s kolesom po parku, ne vozite se s skiroji v trgovino …



Triglavski narodni park spada med najstarejše evropske parke, razprostira se na 840 kvadratnih kilometrih, v njem veljajo posebna pravila, a vsi jih ne upoštevajo. Do konca julija je bilo ugotovljenih in izrečenih ukrepov za 114 kršitev. Najpogostejša kršitev je parkiranje motornega vozila, počitniške prikolice ali vozila, ki se uporablja za bivanje, zunaj za to določenih mest, druga najpogostejša kršitev pa je šotorjenje ali taborjenje zunaj za to določenih mest, pa pristajanje s padali zunaj za to določenih mest, vožnja z motornimi vozili ali s kolesi v naravnem okolju, športne aktivnosti na vodotokih in dve kršitvi glede nabiranja gob. Opažajo tudi porast kršitev spuščanja psov s povodcev.



Na drugem koncu, na območju Pivške kotline in Javornikov, pa opažajo drastično povečanje sicer tam prepovedanih voženj z enduro in kros motorji, zaradi česa prihaja tudi do precej ostrih sporov med lastniki zemljišč in vozniki.



Opozoril, kaj je dovoljeno in kaj ne, je res hudimano veliko, a kaj ko jih večina naleti na gluha ušesa in slepe oči. Tista, ki so na TV, jih ne vidi nihče, saj, kot je slišati, nihče ne gleda TV, ko opozarjajo novinarji, so novinarji itak kreteni in prostitutke, inšpektorji jočejo, da jih je premalo, naravovarstveniki lajajo v luno …



Gledališka in filmska igralka Polona Juh je pred časom na TV Slovenija dejala: »Živimo v svetu, kjer se ne znamo pogovarjati in preskakujemo odgovornost.« Zdi se, da trditev drži kot pribita; in iz dneva v dan bolj.



Bo pa tudi držalo, da če odgovornost brez sramu in strahu za posledice preskakujejo izbranci ljudstva, oblastniki, ki jim je celo za raznorazna korupcijska in protikorupcijska pravila bolj malo mar, le zakaj, za vraga, bi se pravil morali držati navadni smrtniki.