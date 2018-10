Ustvarjalno in potrpežljivo

Slovenija gre na svetovno prvenstvo z zelo dobro popotnico glede na igre na olimpijskih igrah. Sicer bo v Budimpešti nastopila s spremenjeno ekipo, a je vseeno prisotna večina ključnih igralcev, upam pa, da se bo v zadnjih dneh okrepila še obrambna vrsta. V primerjavi z olimpijskim turnirjem je zdaj bistvena razlika v pristopu do tekmovanja. Turnir v Pjongčangu je bil za dva kakovostna razreda kakovostnejši, zato je tokrat taktična priprava drugačna. Zdaj je Slovenija v vlogi favorita, kar pomeni, da so se vsi tekmeci zelo dobro pripravili na igro risov, predvidevam, da z zelo dobro načrtovano igro v obrambi. Mi se bomo morali tokrat bolj posvetiti kreiranju igre kot na OI, kjer smo bili bolj obrambno naravnani proti močnejšim ekipam. Ključni dejavniki bodo zbranost, potrpežljivost in vztrajnost vseh igralcev.



Glede na razplete pripravljalnih tekem nasprotnikov Slovenije pričakujem zelo izenačen turnir, ki bo zahteven in zanimiv. Na generalki z Avstrijo so v slovenski vrsti še iskali, kdo bo igral skupaj v napadu, kot že rečeno, pa bodo do zadnjega trenutka čakali na popolnitev na branilskih položajih. Tekma z Avstrijci je bila dokaj nenavadna, saj so naši severni sosedi dan prej visoko izgubili s Kazahstanom, zato so zelo dobro igrali v obrambi. Slovenci so imeli težave s kreiranjem in disciplino v igri, na kar je opozoril tudi selektor Savolainen. Večjo disciplino bodo še kako potrebovali na prvenstvu, saj bo ob pričakovanih izenačenih predstavah odločala tudi igra z igralcem več oziroma manj na ledu. Mislim, da naša igra v power-playu na podlagi videnega v dvoboju z Avstrijci ne sme skrbeti. Tu gre za individualno kakovost, naši ključni igralci pa so še vseeno igrali malo z rezervo. To moštvo ima dovolj kakovostnih posameznikov, da je lahko Slovenija v tem segmentu igre precej boljša.



Dobro je, da turnir odpiramo proti Veliki Britaniji, čeprav pri njih nikoli ne veš, kaj dobiš. Ker so uganka, bo treba biti previden, a je bolje, da so na startu, ker običajno rastejo skozi turnir. Madžarska in Kazahstan bosta glavna tekmeca za uvrstitev v elitno skupino. Madžari bodo imeli podporo domačega občinstva, Kazahstan je v pripravljalnih tekmah pokazal zelo dobro igro. Italijanom se med drugim pozna, da imajo Bolzano na vrhu lige EBEL, svež kader za reprezentanco pa črpajo tudi iz klubov v alpski ligi. S Poljaki smo po pravilu bili izenačene bitke. Če bodo naši fantje igrali tako, kot znajo, in ne bodo nikogar podcenjevali, bodo napredovali.