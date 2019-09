Slovenski model dobil drugo priložnost

Pia Bernjak. FOTO: DAVID BELLEMERE

Zadnjih osem let kot agent modne agencije Immortal Models soustvarjam prihodnost slovenskih deklet in fantov. Biti del tega procesa je odgovorno, navdihujoče, zahtevno, razburljivo in pogosto čustveno izčrpavajoče delo. Še posebno v trenutkih, ko so modeli tik pred tem, da jim zares uspe prodreti v tujino. Zavrnitve so namreč eden glavnih in najbolj selektivnih spremljevalcev v tem poslu, saj si nenehno na preži, kdaj te bodo potrdili za kakšen velik projekt.Nemalokrat se zgodi, da so modeli deležni odličnih odzivov na kastingih oziroma avdicijah, kjer se naročniki odločajo, kdo bo predstavljal njihovo novo kolekcijo oblačil, nakita, ličil ali kateri drugi izdelek. Nato si obveščen, da so izbrali nekoga drugega. Če nisi iz pravega testa in te skrha sleherni ne, boš zelo težko uspel v tej industriji, pa tudi sicer v življenju, kajti zavrnitve so sestavni del vsakdana. Le najbolj vztrajni posamezniki znajo sprejeti ta neprijetni del kot neizogibno rutino, ki ti pomaga izoblikovati karakter. Kako pomembno je verjeti vase in čakati na priložnost, je v teh dneh dokazala moja varovanka Pia Bernjak.Lani tak čas sva stiskala pesti, da jo bodo potrdili za nastop na pariškem tednu mode, kjer bi se po razkošni pisti sprehodila za priznano znamko spodnjega perila Etam.In prišel je tako nestrpno pričakovani da, ob katerem sva dobesedno ponorela. Veselje je bilo nepopisno, klient ji je že poslal letalsko vozovnico, nato pa so večer pred poletom iz njene francoske agencije sporočili, da so naročniki tik pred zdajci s seznama manekenk črtali vse nove obraze.V trenutku me je minilo vse, saj vem, da si Pia zasluži le najboljše. Vendar me je potolažila: Ne sekiraj se, Tomaž, zagotovo naju čaka še kaj večjega. Njene preroške sposobnosti so se uresničile le nekaj mesecev zatem, ko je prišla ponudba za fotografiranje kolekcije ženstvenega perila Pain de Sucre. Prvič je stopila pred objektiv svetovno priznanega fotografa Davida Bellamerja in ga že po nekaj urah tako navdušila, da je na svojem instagramu objavil njene fotografije ter pripisal, naj si zapomnijo to lepotico, saj gre za novo Natalie Portman. Zaradi odličnega rezultata jo je ista znamka izbrala še za obraz prihajajoče kampanje, ki so jo imeli namen snemati v aprilu, a je bila zaradi priprav na maturo odsotna in tako so projekt prestavili na junij. Dva dni po zadnjem izpitu je sedla na letalo in poletela proti Zanzibarju, tam je v tednu dni dela osupnila celotno ekipo. In ker pogosto slišimo, da se trud povrne, je prišla nova priložnost za nastop na pariškem tednu mode.Tudi tokrat so se pri Etamu zelo zagreli zanjo, jo povabili na posebno avdicijo in ji med slavospevom o njeni izklesani postavi, čudovitem obrazu, lepo negovani koži in laseh zatrdili, da jo v drugo ne bodo odslovili. In tako je pri 19 letih postala ena izmed redkih najstnic, ki se je sprehodila po brvi sredi slavnega teniškega hrama Roland Garros. Zgodba o vztrajnosti, predanosti in neomajnem delu se je še enkrat izkazala za zlato pravilo, in četudi številna dekleta ter fantje odnehajo, ko bi morali vsaj še enkrat poizkusiti, bodisi na modnem, športnem ali katerem drugem področju, sem neizmerno ponosen in počaščen, da lahko soustvarjam z izbranci, ki so oplemeniteni s trdno voljo in vrhunskim potencialom.