Diši po božiču. Pojutrišnjem bo sveti večer. Oznanja rojstvo. Pravijo, da se je na božič rodil bog in si nadel podobo človeka. Majhnega, nebogljenega bitjeca v jaslicah. Ko se rodimo, je vsakomur dano vse. Nihče ne ve, v kateri zibki spi človek, ki bo nekoč mati Tereza, Albert Einstein, Donald Trump, Beethoven, Melania, klošar Jože z ljubljanske tržnice. Tisti, o katerih se zgodovini še sanja ne, čeprav jo bodo nekateri tudi pisali.



Rojstvo prinaša preživetje, od rodnosti je odvisen obstoj družine. Tudi človeštva in kajpak naroda. A rodnost upada. Še leta 1950 je v Evropi živelo 22 odstotkov vseh ljudi na svetu, leta 2010 le še polovica tega. Napovedi celo kažejo, da bodo leta 2100 Evropejci s pičlimi šestimi odstotki zanemarljivi del sveta. Slovencev bo takrat zgolj še milijon. Da nepreklicno umiramo, nas te predpraznične dni opozarjajo tudi demografi. Danes poprečna Slovenka povije 1,6 otroka, za narodnostno preživetje bi jih morala 2,1. Da prenizke rodnosti za zdaj še ne občutimo tako, je krivo naraščanje starosti. Sleherni dan, ki ga preživimo, se namreč naša življenjska doba podaljša za devet ur. Statistični urad Slovenije je te dni izračunal, da bo leta 2017 rojeni deček v Sloveniji dočakal 78,05 leta, deklica pa kar 83,66 leta. Živela bo do leta 2100, ko nas bo le še milijonček.



Božič je praznik družine. Tudi pravi čas za razmislek. Ker je takrat manj napuha, več razumevanja, več ljubezni, manj sovraštva, več odpuščanja, manj slabega, več dobrega. Ob božiču tudi na videz slaba novica postane dobra. Nizka rodnost planetu Zemlja godi. Če bi bila rast prebivalstva enaka tisti iz prejšnjega stoletja, bi mu grozilo uničenje. Pred šestdesetimi leti so matere poprečno rojevale po pet otrok, kar bi pomenilo, da bi imel v trinajstih generacijah sleherni kvadratni meter Zemljine površine po enega prebivalca. Planet bi bil uničen.



Slovenci smo genetski produkt več migracij, dobršen del kajpak slovanskih, del genetskega izvora pa je tudi staroselski, torej venetski. Ker ni dominanten, nam demografi ob sedanji rodnosti slovenskih mater pač napovedujejo dokaj zanesljivo izumrtje. A šele čez poldrugo stoletje. Kar pomeni, da slovenski narod čaka vsaj še 150 božičev. Naj vam že prvi med njimi, pojutrišnji, prinese čim več lepega in prijetnega!