Prvenstvo presežkov

Desetletno prevlado dvojca Messi-Ronaldo lahko končajo Modrić, De Bruyne, Griezmann ...

Svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji je pokazalo, da je nogomet res najpomembnejša postranska stvar na svetu. Tisti, ki smo bili v zadnjih dneh na dopustu na Hrvaškem, smo se lahko prepričali, da je hrvaška nogometna reprezentanca, ki se je uvrstila v polfinale, krepko pomagala tudi hrvaškemu turističnemu gospodarstvu.Gostinski lokali so ob večernih tekmah pokali po šivih, napolnili pa jih niso samo Hrvati, ampak tudi drugi turisti, ki so želeli v družbi množice navijačev spremljati nogometni spektakel. V politično-ekonomskem smislu je nogometno prvenstvo velik uspeh za Rusijo, ki se je tudi na takšen način vzpostavila kot globalna velesila. Uspelo ji je pokazati, da Rusija ni samo Moskva ali Sankt Peterburg, ampak tudi na primer Kazan, Samara ali Nižni Novgorod. Malokatero prvenstvo do zdaj je bilo izvedeno organizacijsko tako brezhibno.Gre za eno najbolj zanimivih in presenetljivih nogometnih svetovnih prvenstev do zdaj. Ne nazadnje se še nikoli ni zgodilo, da bi Nemci izpadli že po skupinskem delu, Italijani pa se na prvenstvo sploh ne bi uvrstili. Prav tako se nikoli do zdaj še ni zgodilo, da bi Anglija na svetovnem prvenstvu napredovala po streljanju enajstmetrovk.Evropa je dokazala, da trenutno igra najboljši nogomet, saj so se v polfinale uvrstile le evropske reprezentance. Ne smemo tudi spregledati, da se nobenemu izmed treh najdražjih nogometašev na svetu s svojo ekipo ni uspelo uvrstiti v polfinale.insta izpadla v osmini finala,v četrtfinalu. Vsi trije skupaj so na nogometnem trgu po Transfermarktu vredni 460 milijonov evrov. Po podatkih Mednarodnega centra za raziskave v športu znaša tržna vrednost najboljšega nogometaša na svetu Lionela Messija 216 milijonov. Katarski investicijski sklad, ki je lastnik pariškega PSG, pa jih je za Brazilca Neymarja Barceloni plačal neverjetnih 222.Nogomet že dolgo ni samo šport, temveč predvsem tudi velik posel in priložnost za sponzorje. Tega se očitno dobro zavedajo tudi novi kitajski lastniki Gorenja. Hisense je namreč eden glavnih sponzorjev prvenstva.