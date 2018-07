Če bodo dvakrat zamočili, bo med izvoljenci ljudstva nastala panika

V prihodnjih tednih bo ustava med bolj branimi teksti naših vrlih politikov. Vedno bolj se mi dozdeva, da je vse aktualnejši četrti odstavek 111. člena najvišjega pravnega akta v deželi.



Oprostite mi za suhoparni citat: »Če ni izvoljen noben kandidat, predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve, razen če državni zbor v 48 urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene izvesti ponovne volitve predsednika vlade, kjer zadošča za izvolitev večina opredeljenih glasov navzočih poslancev.«



V prevodu: novopečeni poslanci, ki so komaj ogreli poslanske foteljčke, imajo na voljo tri poskuse za izvolitev predsednika vlade. Zgornje besedilo govori o tem, kaj se zgodi po tem, ko jim dvakrat ne uspe. Ko se torej konča drugi poskus, začne ura tiktakati v divjem taktu, 48 ur mine v hipu, Albert Einstein postane super aktualen, čas postane relativen, treba se je na hitro odločiti, ali glasovati še tretjič. Če bodo torej dvakrat zamočili, bo med izvoljenci ljudstva nastala panika. Pod zadnjico bo vse bolj vroče, izdatno se bodo potili, tudi če bo klima v hramu demokracije delala brezhibno. Foteljaše bomo lahko takrat občudovali v povsem novi luči. Država zaradi novih volitev še pol leta v mrtvem teku Upam si trditi, da bodo postali strašno pragmatični. Napovedujem, da bodo veliko govorili o tem, kaj je najboljše za Slovenijo in kako je treba preseči ozke strankarske interese za dobrobit dežele. Stavim, da bodo razpredali o tem, da smo imeli štiri leta politično stabilnost in da ni dobro, da bi bila država zaradi novih volitev še pol leta v mrtvem teku.



Lepo vas prosim, da jim odpustite, če bomo morali požreti katero od predvolilnih obljub ali če bodo zaklinjanje o tem, s kom ne bodo šli v koalicijo, nezavedno ali zavedno zatajili. Ko poslanci ogrejejo foteljčke, se zgodi preobrazba: modrost, preudarnost in skrb za državo se naselijo njihove v možgane, vi pa se lahko sprostite, kajti štiri leta bodo skrbeli, da bo vse okej.



Govorica telesa je zelo zgovorna, čeprav ni zagotovila, da je perfektna napovedovalka politične prihodnosti. Čeprav Janeza Janše v javnosti nismo videli prav pogosto, mi takrat, ko se je pojavil, ni deloval kot nekdo, ki ima v skritem žepu spravljenih najmanj 46 glasov za mandatarstvo. Marjana Šarca gledamo vsak dan, a vsakič ko se pojavi, mi ne deluje kot kandidat, ki verjame v to, da bi lahko prišel do omenjene magične številke. Bo Borut ugotovil, da nima soigralca Zdi se mi, da bomo v prihodnjih dneh gledali namizni tenis med Borutom Pahorjem, Janezom Janšo in Marjanom Šarcem, z asistenco Mateja Tonina. Šarec je rezano žogico že poslal Pahorju z besedami, da naj, kot je obljubil, mandat podeli Janši. V upanju, da Janezu ne bo uspelo zbrati 46 glasov.



Predsednik bo Marjanu verjetno prej ali slej s spinanim udarcem sporočil, da je imela obljuba pogojnik: Janša mu lahko sporoči, da mandata ne sprejme. Tako bo vrhovni vodja SDS žogico vrnil Šarcu, ker ne velja tvegati poraza. Tudi prvak LMŠ lahko zabije in dobi točko z besedami, da mandata še ne more sprejeti, ker se še pogaja z NSi. Matej Tonin se lahko vključi v namiznoteniški četveroboj z zvitim servisom. Sporoči lahko, da igra na dveh mizah in da tudi po koncu vseh iger še ne bo konec igre, ker mora z referendumom med članstvom preveriti, s kom bo igral prihodnja štiri leta.



Ni izključeno, da bi lahko naš Borut na koncu celo ugotovil, da nima soigralca, ki bi mu podelil mandat. To ni zelo verjetno, a morda bo vendarle prisiljen v državni zbor poslati pismo, da je prvi poskus izvolitve predsednika vlade propadel brez glasovanja. Takrat se bodo znova postavile namiznoteniške mize in morda bomo presenečeni, kateri igralci bodo v igri in s kom bodo rezali, spinali in servirali. Druga možnost, če bodo hoteli še nekaj časa blefirati z namernimi porazi, je, da bodo ponovili vajo iz prvega kroga in tako tudi v drugo ne bomo dobili mandatarja. Pod zadnjicami bo začelo goreti Takrat bo začela ura tiktakati v divjem taktu. Albert Einstein bo postal super aktualen. Čas bo postal relativen. Pod zadnjicami bo začelo goreti. Potenje bo neznosno moteče, tudi če bo klima v hramu demokracije delala brezhibno. Foteljaše bomo občudovali v povsem novi luči.



Zgodila se bo panika zadnjih 48 ur.