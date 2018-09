Komentar Tomaža Miheliča: Mala šola džentelmenstva

Manire nikakor ne morejo ogroziti vaše moškosti.

Kot moški se rodiš, v moža odrasteš, v džentelmena pa se vzgojiš, čeprav je lažje najti svilnato belega samoroga kakor primerek zadnjih še živečih predstavnikov plemenitega in uglajenega vedenja. Dejstvo je, da ima skoraj vsak mladenič predispozicije, da se razvije v uvidevnega, spoštljivega in ljubečega možakarja, z občutkom za detajle.Kje so časi, ko so vsepovprek odpirali vrata ženskam, ne le svojim ljubljenim, tudi naključnim, in jih znali brez razlogov presenetiti s kakšno pozornostjo, skrbeti za urejen videz in večkrat smukniti v obleko s kravato ali metuljčkom. Redke so tiste, ki se lahko pohvalijo, da jim njen dragi še vedno nosi rože, ne le ob rojstnih dnevih, obletnicah ali prazniku zaljubljencev, ampak spontano, brez posebne spodbude, samo zato, ker je zunaj lep sončen dan. Za nekatere je to kliše, odvečna in osladna romantika ničelnega pomena, v resnici pa tovrstne malenkosti delajo čudeže.V zadnjem desetletju je postalo nepopularno biti prijazen in nežen predvsem do žensk. Fantje bi se morali znebiti občutka, da jih bodo ožigosali za šibke, če bodo spoštljivi do nasprotnega spola. Vsaka starejša ali mlajša dama obožuje izkazovanje pozornosti, pri tem se vam ni treba metati na kolena ali snemati klobukov v pozdrav.Že ponujena roka pri izstopu iz avtomobila bo v njej vzbudila toplino, vas pa spremenila v pravega junaka. Pokazati, da ti je mar do svoje drage ali popolne neznanke sredi ulice, jim daje občutek varnosti in podpore. Biti džentelmen ne pomeni, da se vse vrti okoli vas, ampak se vi kdaj pa kdaj zavrtite okoli drugih. Že sama beseda v originalnem izvoru pomeni nežen moški, le poiskati ga morate v sebi in okititi s pravimi manirami.Ne gre za razkazovanje ali postavljanje vsepovprek, kako izjemni v resnici ste. Pravo viteštvo se odslikava v drobnih gestah, za katere se zdi, da so spontane, v resnici pa ste se nanje dobro pripravili skozi leta vzornega dela na sebi.Še vedno lahko ostanete kul tipi, obenem pa ohranite svojo vljudnost. Naj se ne zdi tako utopično, da ste sposobni s svojimi viteškimi dejanji nekomu za vselej spremeniti življenje. Sicer je težko verjeti v moč spoštljivih moških, ko naši najvišji predstavniki teptajo pravice žensk in jih v parlamentu ponižujoče pošiljajo na ginekološke preglede, da bi preverili njihov spol. Tudi čustveno zavrti očetje vam ne bodo najboljši vzor, zato si zapomnite osnovna pravila.Mala šola džentelmenstva zapoveduje, da je treba ob ženski vedno hoditi bližje pločniku, džentelmen ji priskrbi rezervacijo v restavraciji, pomaga pri slačenju in oblačenju plašča, odmakniti stol pri posedanju za mizo, vstati, kadar dama vstopi v prostor, biti točen in ne zamujati, ne skopariti s komplimenti, uporabljati besedi hvala in prosim, upoštevati pravila obnašanja med obedom, poravnati račun za kosilo ali večerjo, jo varno pospremiti do njenega doma, biti pozorni na detajle in imeti vedno izoblikovano mnenje, pozorno poslušati in držati svoje obljube, predvsem pa vzbujati občutek zaupanja.Manire vam nikakor ne morejo ogroziti vaše moškosti, kvečjemu si boste z njimi prislužili kakšen očarljiv pogled, lepo besedo ali v najboljšem primeru življenjsko sopotnico.