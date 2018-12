Komentar Miše Terček: Franko Bajc Superstar

Franko, zmagovalec šova Kmetija

Mimo Kmetije žal ne moremo niti v rubriki TV na oko. Pravzaprav bi ta resničnostni šov težko ignorirali, saj gre za eno najbolj gledanih televizijskih vsebin pri nas. Če za trenutek pustimo ob strani, zakaj to ljudje sploh gledajo in ali oddajo sploh jemljejo resno, moramo priznati, da gre za vseslovenski hit, ki iz leta v leto prinaša visoko gledanost.Od tega ne živijo le komercialne televizije, ampak tudi tabloidne revije in rumeni spletni portali, ki o tekmovalcih Kmetije pišejo in tračarijo, saj so ti dobrodošla sveža vsebina za senzacionalistične zgodbice. Ljudje se jih očitno kar ne morejo in ne morejo nasititi. Sodeč po spletnih komentarjih in gostilniških debatah o njih vedo več kot družinski člani, vsak, ki ima pet minut časa, ima o televizijskih kmetovalcih svoje mnenje, prav tako ima marsikdo pravo pravcato teorijo zarote o tej in oni zgodbi, ki se je pripetila na Kmetiji, pa o tistem prepiru, tisti prevari in tistem nizkem udarcu.To, da ljudje radi gledamo, kaj počnejo drugi, recimo sosedje, v resnici ni nič tipično slovenskega, ampak je povsem človeško. Včasih zgolj iz firbca, drugič iz ljubosumja, tretjič iz nevoščljivosti, četrtič iz občudovanja in tako naprej. Zato je Kmetija kot resničnostni šov pri gledalcih zagotovljen uspeh in zagotovo nismo bili priča zadnji sezoni.V soboto je v finalni oddaji, ki je namesto na kmetiji potekala v živo v televizijskem studiu, zmagal novi slovenski junak –(23). Uspehi vrhunskih domačih športnikov so, zaradi trdega dela in hudih psihofizičnih naporov, za marsikoga nedosegljivi, zato se gledalci z njimi marsikdaj težko poistovetimo. Franko pa je sosedov fant in povrhu vsega še idealiziran. Je lep, postaven, prijazen, nasmejan, po novem pa še zmagovalec. Če bi hoteli izustiti kakšno kanček nagajivo, bi rekli, da bi si ga vsaka tašča želela za zeta ali sina, ali pa ljubimca. Dobili smo torej novega junaka slovenskih src.Oddaja kot taka sicer ni bila nikakršen presežek, saj se scenariji dobesedno pišejo sami, televizijci pa morajo nato le poskrbeti, da vse skupaj spretno zmontirajo. Za uspeh so ključna predvsem čustva, emocije. Gledalci Kmetije se namreč orientirajo prav po njih, saj pri dotičnem šovu ne gre za kvantno fiziko. Torej solze, solze in še enkrat solze, nekaj smeha in spogledovanja ter ščepec konfliktov tu in tam, toliko, da se med odnosi ustvarijo trenja. V bistvu gre za poskusne zajčke, za živalski vrt, kjer so v kletkah živali zamenjali ljudje. Nič novega sicer, resničnostni šovi tega formata so prisotni že desetletja in smo jih že povsem vajeni, šok faktor je že zdavnaj zbledel.Finalna tekma je bila šovu primerno preprosta, temeljila pa je na fizičnem naporu in na kančku miselne iznajdljivosti, saj sta morala finalista Franko inna koncu iz velikanskih kock sestaviti traktor. Dodatno napetost pa so ustvarjali gledalci v studiu, med katerimi je bilo polno družinskih članov in prijateljev obeh tekmovalcev. Voditeljica Natalija Bratkovič je delovala, kot da je stopila v napačno oddajo, po končani bitki pa je morala zmagovalca kar nekajkrat prositi, ali se ji lahko pridruži na odru, da jo je sploh upošteval, saj je bil preveč zaposlen z objemanjem svojih podpornikov pod odrom.Po Franku, fantu iz Ajdovščine, ki je bil vidno ganjen, so nato z neba padali zlati lističi, domov je namreč odnesel 50.000 evrov (no, v resnici manj, ko bodo od tega odbili še masten davek), Slovenija pa je dobila novo zvezdo enodnevnico.Franko je naslednji večer gostoval tudi priv rubriki oddaje 24 ur POP In, kjer je utrjeval svoj status ljubljenca množic in ponovno odgovoril na tisti najbolj pomembno vprašanje, ali je samski. Ja, je. Torej je tudi uradno popoln pop idol. Zdaj potrebuje le še glasbeno uspešnico, ki jo bo pospremil vroč videospot. Glede na to, da ima glasbene ambicije, najbrž tudi ta dan ni več tako daleč.Tako hitro, kot se je končala televizijsko-podeželska limonada, tako hitro se je rodila nova slovenska medijska zvezda. Če Franko ne bi v resnici obstajal, bi si ga morali enostavno izmisliti.