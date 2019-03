Komentar Miše Terček: Čvek

Največ prahu med voditeljicami Zadnje besede je dvignila Katarina Kresal. FOTO: RTV Slo

»Katera pa bo imela zadnjo besedo?« se v napovedniku sprašujejo na TV Slovenija.

Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo tudi na naše televizijske zaslone prišla oddaja, ki bo poskušala posnemati priljubljeno ameriško komentatorsko oddajo The View, v kateri so voditeljice zgolj ženske in v slogu okrogle mize komentirajo najrazličnejše teme.V Sloveniji smo na to različico sicer čakali več kot 20 let, kar ni nič čudnega, saj k nam očitno tudi v 21. stoletju vse hodi z zamikom. A pustimo zdaj to. Za tiste, ki ameriške oddaje The View ne poznate, naj povem, da gre za pogovorno oddajo, ki je bila prvič predvajana leta 1997, prvotne sogovornice pa so bile voditeljska legenda, novinarka, odvetnica, takrat mlada in vzpenjajoča se voditeljicain komedijantka, kasneje pa so v to omizje vstopile igralka, tožilkain televizijski osebnostiinThe View je na sporedu že vrtoglavih 22 sezon, v najboljših letih si je posamezno oddajo ogledalo skoraj sedem milijonov ljudi zgolj v ZDA, danes se povprečje giblje nekje okoli treh milijonov na oddajo, obenem pa je pogovorni šov pobral že kar 30 prestižnih nagrad emmy. Tako, za uvod, da vam bo jasnejša povezava z oddajo, ki se je te dni začela na TV Slovenija. Imenuje se Zadnja beseda! in je osnovana na podobnem principu – torej okrogla miza in ekskluzivno ženske komentatorke iz različnih vetrov: publicistka in založnica, odvetnica in predsednica Evropskega centra za reševanje sporov, dramska igralkain avtorica slovenske knjižne uspešniceStalne voditeljice, rdeče niti povezuje prva, v vsaki oddaji, ki je na sporedu dvakrat tedensko (ob ponedeljkih in petkih), pa gostijo peto udeleženko pogovora, vsakokrat drugo. V prvi je bila to upokojena zdravnica, v drugi pa zdaj že nekdanja varuhinja človekovih pravicTeme, ki jih obravnavajo, so novičarske po principu malo mešano na žaru – malo popa, malo politike, malo fenomenov itd. Zdi se, da se nacionalka z voditeljicami na silo trudi, da bi dobila nove relevantne družbene komentatorke. Pohvalno, da so ženske, saj jih na televiziji v resnejših pogovornih oddajah manjka, manj pohvalno pa je, da je že oddaja zastavljena bolj kot šov kot nekaj, kar bi lahko zasledili v informativnem programu. To nam razkrivajo že barve v studiu, ki so vijolične in rožnate, uvodna špica pa prikazuje noge in petke voditeljic, kar bi lahko dojeli kot kanček poniževalno do voditeljic, ki se sicer trudijo, a zaenkrat se zdi, kot da se studia in druga druge še niso povsem navadile, saj ne delujejo sproščeno. Daleč od oddaje The View. A slednja ima 22 let izkušenj, Zadnja beseda! pa le dve oddaji.Zanimiva je predvsem izbira voditeljic. Valentina Smej Novak, sicer nekdanja voditeljica kuharskih oddaj, je kot osrednja povezovalka s svojo očitno govorno napako in narečjem najbrž najbolj moteč faktor. Je pa res, da poleg Katarine Kresal, ki bi lahko zmagala v kategoriji šokantna vrnitev leta, deluje najbolj suvereno in razgledano. Milena Miklavčič deluje, kot da prvič sliši za veliko stvari, obenem pa je najbolj preprosta in najmanj izumetničena, kar ji daje pečat neke vrste babičine simpatičnosti.Komentatorka, zaradi katere bomo najraje gledali šov, je zagotovo Polona Vetrih, ki je gledališče na dveh nogah in oddajo dojema kot nastop in se med pogovori mimogrede večkrat pohvali s svojimi dosežki, recimo da je spoznala princa Charlesa, da je živela v Angliji, da je bila že večkrat povabljena v New York in podobno. Nemalokrat jo zanese v politično nekorektnost, a kdo bi ji zameril, saj je zaradi svoje ekscentričnosti izjemno gledljiva in komaj čakamo, da se impulzivno odzove na komentar katere od svojih omiznih kolegic.In kdo bo od oddaje odnesel največ? Najbrž Katarina Kresal, ki si bo nedvomno poskušala popraviti javni imidž, ki je bil načet, ko je bila še ministrica za notranje zadeve, povsem verjetno pa je, da bo z rednim pojavljanjem na televiziji postala modna ikona, kar že nakazuje s svojim dovršenim slogom oblačenja. Poleg tega je opaziti, da se večkrat nasmehne, kot se je v svojih političnih časih, kar zna omehčati gledalca ali dva. Televizija je le televizija – vizualni medij.Sicer dvomimo, da bo katera od ponujenih dam postala nova Barbara Walters, po drugi strani pa jim je nacionalna televizija za to že v osnovi dala preveč kičasto podlago. »Katera pa bo imela zadnjo besedo?« se v napovedniku sprašujejo na TV Slovenija. Zaenkrat ni videti, da bi se kdo s tem pretirano ukvarjal – ne voditeljice ne gledalci.