Komentar Mihe Šimnovca: Peter še zna in zmore

Mnogi so ga že odpisali, na trenutke se je zdelo, da je bil na robu obupa tudi sam, vendar tako hudo, da bi svoje skakalne smuči besno zalučal v kot, po njegovih besedah vendarle še ni bilo. Če pa je že bil kdaj tako potrt, da bi vse skupaj poslal nekam, je globoko razočaranje – kot je pripomnil na eni od novinarskih konferenc – trajalo deset, največ dvajset minut in nato praviloma hitro minilo oziroma popustilo.V nedeljo jespet uspel veliki met, pardon, veliki skok. Ali bolje rečeno: dolgi skok. Pravzaprav sta mu uspela dva takšna, kakršna se mu na tekmi nista posrečila že debelo leto. Na tako dobra poskusa je namreč čakal vse od lanske loterije v Zakopanah, kjer je bil tretji. Po sušnih trinajstih mesecih je tako predvčerajšnjim spet skočil na zmagovalni oder. In to ne kjer koli! S sijajnim tretjim mestom je navdušil nikjer drugje kot na slovitem Holmenkollnu nad Oslom, enem od najbolj tradicionalnih in znamenitih prizorišč tekem za svetovni pokal v smučarskih skokih. Torej tam, kjer se je vse začelo; Holmenkollbakken, ki so ga zgradili davnega leta 1892 (in pozneje večkrat prenovili), velja namreč za najstarejšo skakalnico na svetu.Kako velik kamen se je Petru odvalil z ramen, ko je v finalu preskočil zeleno črto, prevzel vodstvo in pred očmi norveškega kralja Haralda V. z osmega mesta napredoval do končnega tretjega, je bilo videti že od daleč. Surov zrak mu na uvodni postaji norveške turneje ni prišel do živega; najstarejši od bratov Prevc (najmlajšije njegov uspeh dopolnil s šestim mestom) je v nedeljo vsem dvomljivcem – predvsem pa sebi – dokazal, da še zna in zmore.Zaradi te potrditve mu bo na prihajajočih preizkušnjah zagotovo dosti lažje. »Verjamem, da vsak športnik, ko se enkrat zavihti na zmagovalni oder, prejme dodatno mero sproščenosti in zagona. To smo videli, denimo, tudi pri Žanu Kranjcu, ki se je po veleslalomski zmagi izkazal še v slalomu, ali pri, ki je – ko je osvojil kolajno na SP – nato prve stopničke dočakal tudi v svetovnem pokalu,« mi je med nedavnim nordijskim SP v Seefeldu dejal Peter, ki bo z nedeljskim uspehom skoraj zagotovo dobil dodatna krila. Škoda le, da se sezona bliža koncu ...