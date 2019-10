Komentar Mihe Šimnovca: Manjkala le še pika na i

Minula nedelja se ni razpletla po okusu slovenskih športnih navdušencev.

Ko so slovenski odbojkarji pred začetkom 31. evropskega prvenstva samozavestno – nekateri bolj potihem, drugi pa kar precej na glas – napovedovali lov na zlato lovoriko, jih mnogi (še) niso jemali pretirano resno. To je bilo mogoče soditi tudi po sprva mlačnem odzivu gledalcev, ki na uvodnih tekmah še zdaleč niso napolnili stožiške dvorane. Vstopnice so postale najbolj iskano blago v deželi šele za prvi veliki derbi z branilci lovorike Rusi.Ko so nato& Co. v osmini finala izločili Bolgare in v četrtfinalu prekosili same sebe, potem ko so se favorizirani zbornaji komandi oddolžili za poraz v skupinskem delu tekmovanja, so sprožili izjemno navijaško evforijo, ki je vrhunec doživela s polfinalnim dvobojem s Poljsko. Preostalih 2500 vstopnic za obračun s svetovnimi prvaki je pošlo v pičli minuti in 58 sekundah!Slovenski junaki na krilih svojih navijačev pravzaprav niso mogli izgubiti in sledila sta njihova selitev na zaključni dvoboj v Pariz ter romanje več tisoč privržencev v glavno mesto Francije – podobno kot pred dvema letoma na sklepno dejanje košarkarskega EP v Istanbul. Zanimivo, da so se tudi takrat Slovenci za naslov prvakov pomerili s Srbi. Če so košarkarski tekmeci padli, pa so odbojkarski finalni nasprotniki na žalost postavili previsok zid.Da izbranciniso (z)mogli postaviti pike na i sijajnemu prvenstvu, se je kar nekako napovedovalo. Glede na to, kako so bili naši športniki na različnih frontah uspešni prejšnje dni, se minula nedelja ni ravno razplet(a)la po okusu slovenskih športnih navdušencev.Najprej je na domači tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kranju z nepričakovanim izpadom v polfinalu šokirala trikratna svetovna šampionka, zatem je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Seu d'Urgellu na vsej črti pogorel olimpijski podprvak v kajaku, na svetovnem prvenstvu v Yorkshiru so naši kolesarji sna čelu na cestni dirki odstopali kot po tekočem traku, sledil je še boleč domači poraz celjskih rokometašev v zelo pomembni tekmi lige prvakov z Aalborgom.Ne, to ni bila ravno nedelja slovenskih zmag, so nas pa športniki z njimi razveseljevali v dneh pred tem. In nas bodo zagotovo še tudi v prihodnje!