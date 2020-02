Komentar Mihe Šimnovca: Cigaretni dim za športnika?!

Na žalost se vedno in povsod najdejo posamezniki, ki hitro pokvarijo splošni vtis.

Organizatorji Zlate lisice, tradicionalnega tekmovanja za svetovni pokal v ženskem alpskem smučanju, so se spet borili in na koncu vnovič zmagali. Resda to pot ne na povsem svojem terenu – Mariborskem Pohorju –, pa vendarle.Kljub spomladanskim temperaturam, ki so minule zgodnje popoldneve pridno talile sneg tudi v Zgornjesavski dolini, so štajerski prireditelji skupaj s kranjskogorskimi kolegi odlično pripravili znamenito podkorensko strmino in zagotovili še en vrhunski športni spektakel. Za odlično izvedeni preizkušnji v veleslalomu in slalomu v nič kaj zimskih razmerah si zaslužijo vse čestitke, sami pa so bili ob uspešnih nastopih domačih tekmovalk z Meto Hrovat na čelu kajpak najbolj veseli številnih pohval, ki so jim jih namenile najboljše alpske smučarke na svetu, vštevši letošnjo zlato lisičko, Slovakinjo Petro Vlhovo.A to, da znajo v še tako zahtevnih razmerah na sončni strani Alp izpeljati prireditev na najvišji ravni, ni nič novega; konec koncev svoje sposobnosti dokazujejo iz sezone v sezono, kar velja tudi za prireditelje preostalih tekmovanj za svetovni pokal pri nas. Pred mesecem dni so uspešno spravili pod streho paralelni veleslalom deskarjev na Rogli, za katero vsestranska češka šampionka Ester Ledecka, denimo, pravi, da je to njeno najljubše prizorišče na koledarju, teden dni pozneje so gledalci in udeleženci hvalili izvedbo biatlonskih preizkušenj na Pokljuki.Hudo bitko z vremenom so pred dvema mesecema bíli tudi prireditelji sprintov v teku na smučeh v dolini pod Poncami. Zaradi večdnevnega dežja in neurja bi marsikdo obupal in vrgel puško v koruzo, ne pa planiški organizatorji, ki so napeli vse sile in na koncu vendarle premagali naravo. Na žalost pa se vedno in povsod najdejo posamezniki, ki pokvarijo splošni vtis.V Skandinaviji je tedaj precej dima dvignil dogodek iz planiškega šotora, v katerega so se pred dežjem zatekli športniki. »V takšnem vremenu je bolje biti na toplem. Ko sem vstopil v šotor, ki nam je bil namenjen, sem zavohal cigaretni dim in videl, da kadi ena od uradnih oseb. Pristopil sem k njemu in ga prosil, da preneha kaditi, ta pa me je le začudeno pogledal, pred menoj povlekel še en dim in tudi meni ponudil enega?!« je bil šokiran švedski tekač Teodor Peterson. Še danes zmajuje z glavo, ko se spomni na ta dogodek. In vsi, ki jim pripoveduje o tem ...