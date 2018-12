Komentar Mateja Lahovnika: Prepih v zdravstvu

Dobri menedžerji in nadzorniki naj bodo bolje nagrajeni, slabi pa naj za napake odškodninsko odgovarjajo.

Minister za zdravjeje napovedal mini zakon za upravljanje zdravstvenih zavodov, ki bo zaostril odgovornost uprav in nadzornikov z osebno odgovornostjo in premoženjem, kot je to v gospodarskih družbah. Menedžerji v zdravstvu imajo po eni strani res zvezane roke in tudi razni sveti zavodov nimajo nobenega smisla.Zato je zadnji čas, da bodo tudi v javnih zdravstvenih zavodih uvedli uprave in nadzorne svete ter ukinili svete zavodov. Dobri menedžerji in nadzorniki naj bodo bolje nagrajeni, slabi pa naj za napake tudi odškodninsko odgovarjajo.Do sem vse lepo in prav. Težava pa je, da sam zakon ne bo rešil težav v zdravstvenih zavodih. Potreben je, a še zdaleč ni zadostni pogoj za spremembe na bolje. Zakon o gospodarskih družbah namreč že zdaj določa odškodninsko odgovornost članov uprav in nadzornih svetov, toda po veljavni sodni praksi je pravnomočna obsodba skoraj misija nemogoče.Zaradi neučinkovitega pravosodnega sistema je verjetnost, da bodo odgovorni v podjetjih, bankah ali javnih zavodih, tudi na področju zdravstva, zaradi uporabe nezakonitih poslovnih praks pravnomočno obsojeni, zanemarljivo nizka. Neučinkovitost pravosodnih institucij je bila v preteklosti pravi humus za spodbujanje koruptivnih praks tudi v javnih zdravstvenih zavodih.Denar je bil prepogosto neracionalno porabljen za preplačila dobaviteljev različne opreme in materialov namesto za bolnike. Zato je, poleg povečanja finančnih sredstev za zdravstvo, treba zagotoviti preglednost in učinkovitost javnih naročil z boljšim upravljanjem zdravstvenih zavodov. Menedžment v zdravstvu potrebuje korenček in palico.V okviru velikega mednarodnega projekta World Justice Project, kjer merijo indeks vladavine prava, se je Slovenija zelo slabo uvrstila na področju (ne)delovanja pravosodnega sistema. Zato sam zapis odškodninske odgovornosti uprav in nadzornikov v nov zakon o upravljanju zdravstvenih zavodov še ne bo zagotovil boljšega upravljanja.Dokler za preplačane žilne opornice in druge pripomočke ne bo nihče pravnomočno obsojen in udarjen po žepu, ne moremo pričakovati sprememb na bolje.