Komentar Mateja Lahovnika: Novo leto

Ljudje so že siti napovedi velikih strukturnih reform in velikih nacionalnih projektov.

Praviloma ne maramo velikih sprememb, še najbolj pa smo zanje motivirani ob časovnih prelomih, kot je novo leto. Zato je vstop v novo leto pogosto tudi čas različnih zaobljub. Eni bodo kakor začeli varčevati, drugi bodo opustili kakšno slabo razvado, tretji pa bodo začeli hujšati. Ni skrivnost in še manj presenetljivo, da so fitnesi v januarju nabito polni. Novoletni dan je tudi dan, ko je rojenih največ prebivalcev Slovenije.Kar 7552 prebivalcev Slovenije prvega januarja ne praznuje le začetka novega leta, ampak tudi svoj rojstni dan. To je seveda posledica tega, da so starši, če je bilo mogoče, kot datum rojstva navedli prvi januar namesto 31. december in svojega otroka tako »pomladili« za leto dni. Silvestrovo in novoletni dan sta tudi primerna za pregled starega in napoved novega leta. Leto, ki se poslavlja, je bilo v gospodarskem smislu zelo dobro. Bruto domači proizvod se je v primerjavi z istim obdobjem lani realno povečal za 4,5 odstotka, v tretjem četrtletju leta 2018 pa smo celo dosegli rekordno zaposlenost, najvišjo v zadnjih 23 letih, in sicer prek milijon zaposlenih.Vlada v prvih 100 dneh ni potegnila nobenih posebno odmevnih potez, kar ji širša javnost ni zamerila. Vsi smo namreč že malo zasičeni s politiko, saj smo imeli v relativno kratkem času državnozborske in lokalne volitve. Ljudje pa so tudi že siti napovedi velikih strukturnih reform in velikih nacionalnih projektov. Novo leto prinaša več negotovosti. Nevarnost carinske vojne med ZDA in Kitajsko je vse večja, gospodarske razmere v sosednji Italiji so precej nestabilne, Velika Britanija pa bo zapustila EU.Večina ekonomistov se sprašuje, kako blizu je naslednja gospodarska kriza. Slovenija je kot majhno odprto gospodarstvo, ki tri četrtine tistega, kar ustvari, izvozi na tuje trge, zelo odvisna od razmer v tujini. Zato nas globalne razmere zadevajo bolj, kot se zdi. Tiste, ki so zaposleni, bo sicer razveselilo, da bodo v letu 2019 vsi prazniki prišli na delovni dan, razen dneva upora proti okupatorju. Predvsem pa ob prehodu v novo leto ne pozabimo, da bo tudi leto 2019 takšno, kot si ga bomo skupaj ustvarili.