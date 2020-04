Komentar Mateja Lahovnika: Kitajski koronaparadoks

New York, Pariz in Milano so zaprti, v Pekingu in Šanghaju pa skoraj ne beležijo okužb.

Kitajska, od koder se je virus covid-19 razširil, relativno močno pridobiva gospodarsko in politično moč ter vpliv. V ZDA in EU bomo zaradi pandemije koronavirusa letos zabeležili največji upad gospodarske aktivnosti, medtem pa je za Kitajsko napovedana rast. Zato ni presenetljivo, da je tudi med analitiki vse več vprašanj, ali je covid-19 res nastal naravno ali pa s poskusi v laboratorijih, in kako je ušel in se razširil med prebivalstvom.Različna ugibanja in špekulacije še podžigajo skrajno nenavadni podatki o okuženih, ki jih Kitajska sporoča svetu. Wuhan je od New Yorka in Milana oddaljen 15.000 kilometrov ali petnajstkrat več kot od največjega kitajskega gospodarskega središča Šanghaj in glavnega mesta Peking. Zato je precej nenavadno, da so močno oddaljeni New York, Pariz in Milano zaprti zaradi hude epidemije koronavirusa, medtem ko v precej bližjih in več kot desetmilijonskih mestih Šanghaj in Peking skoraj niso zaznali s koronavirusom okuženih ljudi. Celo Wuhan, iz katerega se je virus razširil, je od začetka aprila odprto mesto. Zaprte so torej vse pomembnejše evropske prestolnice in New York, medtem pa so kitajska poslovna središča normalno odprta in poslujejo.Virus covid-19 je po vsem svetu zahteval že več kot 120.000 smrtnih žrtev, med njimi kar 70 odstotkov v Evropi. Drugo najbolj prizadeto območje so ZDA. Najbolj prizadete države v EU so Italija, Španija, Francija in v zadnjih dneh Belgija, ki je celo v vrhu po številu žrtev na prebivalca. Kitajska, ki je po številu prebivalcev skoraj trikrat večja od celotne EU, je imela petkrat manj žrtev koronavirusa kot na primer Italija.V tem trenutku najpomembnejši svetovni biofarmacevtski laboratoriji po svetu iščejo cepivo in zdravilo proti novemu virusu. Visoka odpornost in prenosljivost pri marsikaterem znanstveniku sprožata dvome, ali je virus res nastal po naravni poti ali umetno. Zagotovo se soočamo z največjo humanitarno, socialno in ekonomsko krizo po drugi svetovni vojni, zato bo treba tudi način nastanka virusa temeljito raziskati in pri tem odgovoriti na marsikatero odprto vprašanje.