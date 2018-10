Komentar Mateja Lahovnika: Kitajci pod lupo

Potem ko je kitajski Hisense uspešno izvedel prevzem Gorenja, so se kitajski menedžerji lotili dela. Okrog šestdeset jih je vsak dan vključenih v poslovanje podjetja, da bi dobili vpogled v realno stanje in čim bolj izboljšali poslovanje. Pred kratkim pa se je delovni inšpekciji zdelo nujno, da v Gorenju preveri delovna dovoljenja novih sodelavcev iz kitajskega Hisensa, ki trenutno še delajo na podlagi poslovnega vizuma. Problem naj bi bila predvsem prekoračitev delovnega časa.



Kitajski menedžerji so očitno postali problem, ker veliko delajo. Nekaj dni po inšpektorjih pa se je tudi policiji zdelo potrebno, da v Gorenju preveri, kaj se dogaja v zvezi z zaposlovanjem tujcev. Marsikdo je ob teh informacijah najprej mislil, da gre za slabo šalo. Ob vseh nezakonitih migrantih, ki vsak dan ilegalno vstopajo v Slovenijo, sta se namreč policija in delovna inšpekcija spravili na zakonite kitajske migrante, ki v Gorenju zavzeto delajo. Še večji problem pa je, da policija in inšpekcija nista ukrepali v premnogo drugih razvpitih primerih, kjer je dejansko šlo za hude kršitve delovne zakonodaje. Največkrat smo katastrofalnemu ravnanju z zaposlenimi priča v gradbeništvu in gostinstvu, pa se nič ne zgodi, da dela na črno sploh ne omenjamo. Zato imamo pogosto vtis, da inšpekcija ukrepa predvsem v primerih, ko si upajo, v podjetja, če jih je strah groženj podjetnikov, pa raje sploh ne pridejo.



V primeru intervencije inšpekcije in policije v Gorenju je problematičen tudi signal tujim investitorjem. Slovenija namreč na takšen način slednjim kaže, kako se jih obravnava po tem, ko v našo državo vložijo denar. Zato nas ne bi smelo presenečati, da se nekateri tuji investitorji Slovenije izogibajo v velikem loku. Pred dnevi je na primer Uber sporočil, da ga vstop na slovenski trg ne zanima več. Italijanska vlada se medtem pogovarja s Kitajci, da bi njihova pristanišča postala vstopna točka za kitajsko gospodarstvo v EU in bi tako oživili nekdanjo svileno pot. Italijani niso neumni in dobro vedo, da Kitajska postaja najmočnejše gospodarstvo na svetu, v Sloveniji pa na kitajske menedžerje pošljemo inšpekcijo in policijo.