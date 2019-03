Komentar Marka Uršiča: Zimska blaznost

Novih asov ni, ker je veslanje garaški šport, pa niti finančno ni v špici v Sloveniji.

Hvala bogu, da bo konec zime! No, včeraj je vremensko pokazala zobe, toda v športnem pomenu besede bo konec kanonade in presežnega časovnega termina zimskih športov na državni televiziji.To, oplemeniteno s histerično-domoljubnimi komentarji nekaterih novinarjev, presega celo najtemnejše plati skandinavske filmske zvrsti nordic noir. Kajti tam se v visoko razviti industrijsko-kapitalistični in socialni družbi dogaja razkroj človeških in moralnih prvin, v podajanju zimskih športov v slovenskih okvirih pa gre za propagando in razkroj etičnih vrednosti. Skandinavci so pri dojemanju življenjskih stvari in s svojim načinom prežvečenja teh svetlobna leta pred Slovenijo, kjer je poleg tega vse prepuščeno nekritičnemu vpijanju ljudstva.Kako je športno komentiranje pod Alpami v globokem in temnem breznu, dovolj pove podatek, da smo veliki navijači nogometnega kluba Athletic iz Bilbaa, a njegovih tekem na komercialni televizijski postaji ne moremo več gledati zaradi obupnih spremljanj poteka. Pri njih se namreč ne izpostavlja bistvo, za kaj sploh gre in denimo kakšne so zgodovinsko-kulturne značilnosti kluba in pokrajine, posamezniki očitno nimajo pojma o tem, celotno tekmo se pač ponavlja le naštevanje statistike v nedogled.Tragedija slovenskega dojemanja športa in kako se puhoglavo obravnava ves športni sklop, pa je veslanje. Nekoč ponos slovenskega športa je danes popolnoma na dnu.in drugi so v današnjih časih le legende v zgodovini, naslednikov ni, ker je rezultatska črna luknja, pa veslanje ni deležno niti medijske pozornosti.Novih asov ni, ker je veslanje garaški šport, niti finančno ni med špico v Sloveniji, zato nihče ne bo po nekaj ur v naporih vsak dan brazdal gladine Blejskega jezera. V Sloveniji se je pač zakoreninila malomeščanska, sebična in kapitalistična logika.Tako imamo mišljenjski noir, črnino oziroma temnino, ni pa nikakršnih naznak, da se bo to stanje izboljšalo, temveč le še poslabšalo.inso športni svetilniki, a plovba v luko velikega denarja je polna čeri, visokih valov in mamljivih morskih deklic.