Komentar Marka Uršiča: Razvajeni, ko jim ne gre

Slobodan Kovač je globoko razočaran, čuti, da so ga njegovi varovanci izdali.

V stiku dveh različnih kultur mora počiti. Namreč introvertirane, usmerjene v svoj notranji svet, slovenske, in recimo temu tiste nekdanjih jugoslovanskih republik, odprte proti okolju in lahko sprejemljive za zunanje vplive. Zunanji vplivi, ki so jih na svetovnem prvenstvu v odbojki s svojimi nepredvidljivimi igrami oddali slovenski reprezentantje, pa so pri selektorju, Srbu, povzročili razpad dosedanjih osebnostno-moralnih nazorov in kar kričijo po psihoanalitični obravnavi.»Katastrofa, za katero sem precej kriv sam, fantov nisem znal motivirati. Veliko stvari ne razumem. Izgubil sem živce, ne vem, zakaj. Težko kaj pametnega povem, sem zelo razočaran. Fantom manjka disciplina, ne upoštevajo navodil, še posebno takrat, ko jim ne gre. Takrat so razvajena ekipa. Verjemite mi, da bi se najraje pobral s klopi in odšel,« je po blamaži in porazu v zadnji tekmi z Avstralijo kipelo iz Slobodana Kovača.Človek je globoko razočaran, čuti, da so ga njegovi varovanci izdali. Pogled v zgodovino; Špartanci so bili zelo disciplinirani in so vedno poslušali vojskovodjo, učili so jih boja za Šparto in ne za lastno preživetje. Niso se bali smrti, bali so se le sramu v porazu. Dejali so: »Vojak naj se iz vojne vrne s ščitom v rokah, ali pa mrtev na njem.« Moralni nauk je torej več kot očiten.Ali sta javnost in medijski pritisk pretirano obremenilna in kritična? Igralecje navrgel, da se na odbojkarsko izbrano vrsto ne gleda z istimi prizanesljivimi očmi kot na nogometno, košarkarsko ali rokometno. Nekdanji selektor odbojkarjev, evropskih podprvakov iz leta 2015,, tako kot košarkarjev, sta bila torej prava mojstra medsebojnih odnosov in psihologije, da sta slovenski vlak po pravih tirnicah pripeljala do uspehov.Zdaj pa sta obe reprezentanci, evropski prvaki košarkarji tudi po zaslugi mednarodne zveze in njenih skrajnosti, izgubili lesk. V Sloveniji se je ugnezdilo malomeščanstvo, športni kruh v tujini je uresničitev življenjskega nazora, zato psihično-moralni razpad absolutno ne preseneča.