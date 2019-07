Komentar Marka Uršiča: Panika pred Hrvaško

Kljub domovinskim čustvom denar nima nacionalnosti, četudi hrvaški v slovenskih, srbskih žepih.

Zanimivo, na spletni strani enega od slovenskih televizijskih medijev je objavljen seznam nastopajočih za novo sezono regionalne jadranske košarkarske lige, tam pa so slovenski klubi pri imenu obarvani z zeleno barvo.No, pri Krki je že tako, ne pa tudi pri Cedeviti Olimpiji. Očitno je torej novo zmajevo gnezdo hrvaško, veliko prahu pa se je tudi dvignilo, ko je pred dnevi na plan prišla navedba, da naj bi Nogometni klub Olimpija iz rok lastnika Srbaposredno kupila razvpita nekdanja Dinamova alfa in omega, sicer zaradi črpanja denarja iz purgerskega ponosa obsojeni. Torej, da sta hotel Kempinski Palace v Portorožu, nogometni klub Olimpija ... v srbskih rokah, je za subjektivno slovensko javnost normalna pojugoslovanska razmišljujoča logika, če Mercator pride v roke hrvaškega Agrokorja, pa je že panika.Politično napihovanje v nacionalističnem slogu za ljudske množice ni nič novega, vedno je za notranje gospodarske in druge težave kriv naš sosednji sovrag zunaj meja, s tem pa se pri dotični državi odvrača pozornost od morebitnega protestnega reševanja perečih zadev. Torej, če je Cedevita Olimpija denimo hrvaški klub, z italijanskim posredništvom naj bi to postala tudi Olimpija, je tako kot srbski prevzemi slovenskih dobrin to poslovna poteza.Zdravko Mamić je bil obsojen, Milan Mandarić pa je na britanskem otoku denimo bil najprej osumljen in pozneje oproščen davčnih nepravilnosti, tudi podkupovanje v nogometu so mu očitali. Tudi plejada srbskih trenerjev, ki se je izmenjala na Olimpijini klopi oziroma Stolici, ni bila stožiška kakovost. Drugače je bilo s HrvatomZmajev piknik s Partizanom se je dogodil, ker pa so navijači odraz propagande lokalnih politikov določene dežele in tudi zavedeni, pa se bo zaradi nevarnosti hudih incidentov sila težko zgodilo, da bo Olimpija, četudi z (ne)posrednim lastnikom Zdravkom Mamićem, odigrala prijateljsko tekmo z Dinamom. Kljub osebnim domovinskim čustvom denar nima nacionalnosti, četudi hrvaški v slovenskih, srbskih žepih.