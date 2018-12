Komentar Marije Mice Kotnik: Kamor si hudič sam ne upa, pošlje babo

Miše Molk nikoli nisem slišala, da bi se ob kakšni kritiki izgovarjala, da so moški krivi, ker kaj ne uspeva ali je preprosto zanič.

Vanje Vardjana ne prepriča nobena ženska na stand up sceni. FOTO: Mavric Pivk

Miša Molk se ni izgovarjala na moške. FOTO: Jože Suhadolnik

Zdaj se ve, ženske so krive, da je na slovenski javni televiziji zabavni program konec tedna tako zanič, tako zelo zlajnan in na trenutke skoraj negledljiv. Kako drugače si sicer razložiti besede, odgovornega za razvedrilo na slovenskem Hollywoodu, ki jih je, med drugim, pred kratkim izrekel za Delovo prilogo Vikend.Na vprašanje, zakaj se eni in isti liki ponavljajo v zabavnih oddajah od petka do nedelje, je odgovoril: »Komercialne televizije so določene ljudi privezale nase, izbor je zato ožji, kot si gledalci predstavljajo. Nove obraze je treba iskati med mladimi in tudi med ženskami. Opazil sem, da je prav žensk na tem področju zelo malo. Zelo natančno spremljam stand up sceno, da bi kakšno našel, a doslej me še nobena ni prepričala. Zakaj je tako, ne vem, a če se katera prepozna v teh besedah, jo z veseljem sprejmem na sestanek. Pri moških teh težav ni, ravno zdaj smo videli koncertinz Big Bandom, naslednjič bo Klemnov gost. Ne vem, katera ženska bi lahko kot Klemnova gostja 15 minut uspešno zabavala množico.«Ja, dobro je povedal, tale naš Vanja. Ker vesoljna Slovenija po njegovem ne premore ženske komedijantke, ki bi bila boljša od trenutne(no, v to, ali je higienično, beri uredniško smotrno oz. odlično, da v tri prime time oddaje konec tedna vpleteš ene in iste ljudi ne glede na to, kakšen tip oddaje je, se tokrat ne bom spuščala), je težko narediti gledljiv zabavni program? Pa razumi, če moreš.To, da razvedrilni program na TVS že več kot deset let vodijo moški, pardon dva moška, verjetno pri tem ne igra nobene vloge. Da je Vardjana pred leti zamenjal, njega pa spet Vanja, seveda nima nič s tem, da je trenutno njihov razvedrilni program konec tedna sestavljen iz ene po domače, dveh kvizov in oddaje Vikend paket, kjer se velikokrat vsi nastopajoči iz prejšnjih dveh oddaj še enkrat srečajo in si govorijo, kako dobri, super in odlični, da so. In kot napovedujejo, se bo obstoječi zabavi na TVS pridružil še en kviz?Pa saj s kvizi ni nič narobe, a kot si jih zamišljajo na nacionalki (izjema so Male sive celice, a kaj ko ta kviz spada pod okrilje otroškega programa), so najmanj dolgočasni, če že ne netelevizijski. Ko bi le kdaj pogledali čez planke (ni treba daleč, primer imajo že na HRT) in videli, kakšen naj bo voditelj kviza, bi bila zabava ob gledanju teh prav dobra.Verjetno se še marsikdo spomni, da je bil razvedrilni program na TVS prav simpatičen, in tudi namenjen vsem okusom, ko je to uredništvo vodila. In nje nikoli nisem slišala, da bi se ob kakšni kritiki izgovarjala na to, da so moški krivi, ker kaj ne uspeva ali je preprosto zanič.Hja, po Vardjanovo pa? To njegovo mnenje si razlagam tako, da so za to, da ni dobre zabave na TVS, pač krive ženske.Verjetno so bile tudi za to, da moškim smučarjem do velikega uspehani šlo, prav tako krive ženske. Konkretno! Taista Ilka, ki kljub daljši odsotnosti po poškodbi spet zmaguje kot za šalo. Morebiti je tudi smučarska skakalkakriva, ki je letos že bila med najboljšimi, medtem koše ne …Bo že držalo, da ženskam v Sloveniji ni lahko ne glede na to, da jih je več kot moških. Dejstvo je, da se morajo vedno znova dokazovati ne glede na to, da so bolj izobražene, da so enako dobre, večinoma boljše kot njihovi moški kolegi na številnih področjih in funkcijah, ki jih opravljajo, zasedajo pa manj odgovorna in slabše plačana delovna mesta.Kar čakam trenutek, ko bo kakšen od odgovornih moških prijavil, da je pri nas vse narobe zgolj zato, ker sta dva represivna aparata v državi v rokah žensk.Sicer pa verjetno poznate tisti stari slovenski ljudski pregovor, ki pravi: »Bog je ženski iztrgal jezik, ga vsadil in zrasel je hren. Kamor si hudič sam ne upa, pošlje babo.«