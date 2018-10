Komentar M. M. Kotnik: Robota Mascota za župana

Francosko-nemški robot Mascot, ki ga je v vesolje poneslo japonsko vesoljsko plovilo Hajabusa 2, je pred par urami uspešno pristal na asteroidu Ryugu. Zbiral bo podatke, ki bi lahko razjasnili skrivnosti o rojstvu Osončja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



»In potem sem se znašel na kraju, kakršnega ni na Zemlji,« je robot sporočil po twitterju. »Pristal sem na asteroidu Ryugu,« je dodal po pristanku na asteroidu, oddaljenem 300 milijonov kilometrov od Zemlje.



Pristanek so potrdili na nemškem vesoljskem centru DLR, ki je skupaj s francosko vesoljsko agencijo CNES izdelal robota.

Zdaj pa na Obalo. Po napovedih Občine Ankaran bo sanacija plazu in skalnega podora na območju kopališča Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič končana predvidoma konec oktobra. To je dober mesec dni pozneje, kot so na občini prvotno načrtovali.



Ko pojasnjujejo medijem odgovorni na občini, so med izvajanjem projekta ustanovili Krajinski park Debeli rtič in ugotovili, da je na območju krajinskega parka primernejše tlakovanje poti ob morju z lokalnim kamnom peščenjakom. Zaradi tega se je rok za dokončanje del podaljšal za dober mesec.



Pomislila sem, da bi robot Mascot najbrž vse skupaj opravil neprimerno hitreje. Vseeno pa …

Res mi ni povsem jasno, ali se naši politiki tako zafrkavajo z nami ali smo res v debelem zaostanku za svetom. Bombardiranje s statističnimi podatki o napredku na vseh področjih ne jenja, vsak dan izvemo, da se nam je povečalo to ali zmanjšalo ono, da so čakalne dobe spet in spet dolge v enem kraju in predolge v drugem mestu. Poslušam, kako bodo županski kandidati – seveda, če bodo izbrani – iz tega ali onega kraja ali mesta naredili vse, da bo »sploh oh in ah«. »Ah, dajte, no, dajte, kak robot Mascot, on je vajenec v primerjavi s tem, kaj bom naredil, če me izvolite za župana,« si je misliti ob številnih napovedih, izjavah bodočih županskih kandidatov.



S temi župani je res hudič. Ne le pri nas, na tej strani Alp. Prebiram, kako je francoski predsednik Emmanuel Macron le sprejel odstop notranjega ministra Gerarda Collomba, kar je še en udarec za predsednika, ki svojemu zvestemu sodelavcu sprva ni dovolil oditi. Namreč: omenjeni Collomb je pred dobrima dvema tednoma sporočil, da namerava prihodnje leto odstopiti, a se je zaradi tega znašel pod hudim pritiskom, in ko je prvič poskušal odstopiti, ga je Macron zavrnil.



Collomb je nato poskusil še enkrat in v Elizejski palači so le potrdili, da je Macron sprejel njegov odstop. Kot so dodali, je predsednik zaprosil premierja Edouarda Philippa, naj prevzame vodenje notranjega ministrstva, dokler ne bo imenovan Collombov naslednik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Zakaj odstop? 71-letni veteran v politiki je pred dvema tednoma sporočil, da se želi znova potegovati za položaj župana Lyona. Tretje največje francosko mesto je vodil od leta 2001, nato pa se je lani pridružil Macronovi vladi. Dejal je, da želi ostati na položaju notranjega ministra do volitev v Evropski parlament maja prihodnje leto, vendar se je znašel pod hudim pritiskom, naj odstopi takoj, saj da se je že začel ukvarjati s predvolilno kampanjo.



Pri nas pa? Uradna županska kampanja za novembrske lokalne volitve se bo začela sredi meseca. Lokalni šerifi so v kampanji že vseskozi. In nikomur nič. Institucije molčijo, kandidati se smejijo, obremenjujoči dokumenti pa se sprehajajo od enega kurirja do drugega naslova.



Francosko-nemški robot Mascot pa mirno opravlja svoje delo na asteroidu Ryugu. Tudi Collomb bo zdaj v miru kandidiral za župana Lyona.



Tukaj in zdaj pa bo bodoči županski kandidat napoveduje, da bo »naredil vse, da bo tekoča voda le pritekla v vsako slovensko pipo«. Kakor koli, ko se nekaj dogaja, ko se po občinah koplje, podira, ruši in na novo postavlja, so župani heroji, ljudi niti ne zanima, od kod jim denar. Naj se na ministrstvu za finance zabavajo s tem, ali si ga izposojajo pri občinskih javnih podjetjih, zasebnikih, sklepajo čudne lizinške posle in javno-zasebna partnerstva, ali so res pozabili za soglasje vprašati državo ali je šlo za naklepno dejanje.



Le koga za vraga bi torej moral zanimati robot Mascot?