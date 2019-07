Komentar Lare Paukovič: Preveč vljudni

Pred časom sem v kolumni že pisala o tem, kako pomembna v vsakdanjem življenju je prijaznost. A obstaja točka, na kateri se prijaznost preobrazi v pretirano, narejeno vljudnost, ta pa v vsiljivost. To sem pred nekaj tedni spet doživela na dopustu, kjer si seveda vesel, če ti natakarji ali receptorji s prijaznim nagovorom ali vprašanjem dajo vedeti, da si v njihovem hotelu ali gostinskem obratu dobrodošel, malo manj pa, če se – potem ko si se prvič zadovoljno odzval na njihovo prijazno pobudo – okoli tebe vsiljivo smukajo cel večer. Je juha prevroča? Joj, tako juho je pa jedla tudi ena res fina gospa iz Nemčije, ki je bila prejšnji teden tu, pa jo je zelo pohvalila. A ste že dolgo na dopustu? Kako dolgo pa nameravate ostati? Neki natakar je, čeprav sem naročila pečeno zelenjavo, na vsak način vztrajal, naj za predjed poskusim sardelice, njihovo specialiteto. Dobila sem občutek, da sem jih skoraj dolžna naročiti, čeprav jih sicer ne jem. In porcija, ki jo je nazadnje prinesel, ni bila nič drugačna od običajnih sardel – komaj sem pojedla nekaj grižljajev. Iz vljudnosti, seveda. Natakar je bil, kdo bi si mislil, rahlo užaljen, kot da je res pričakoval, da bodo njegova vztrajna prepričevanja, naj vseeno naročim jed, ki je ne maram, čudežno vplivala na moj okus in bodo sardele od zdaj naprej moja najljubša predjed na vsem svetu. Na koncu je bila situacija samo neprijetna za oba – kar se pač ne bi zgodilo, če bi brez besed pobral moje naročilo in me pustil uživati v pečeni zelenjavi.



Neki drug dan me je neki drug natakar z vprašanji, ali prinese še kaj in kako se imam na morju, vsakih pet minut motil med branjem knjige na terasi. Svetoval mi je celo, naj se presedem na mesto, kjer bom imela več svetlobe – in če sem najprej mislila, da je to predlagal zato, ker spoštuje moje samotno branje knjige v lokalu, sem hitro ugotovila, da me je pravzaprav presedel bližje šanku – da bi lahko nemoteno klepetal z mano. Morda mu delam krivico in je mislil, da sem osamljena, ampak zame je eden večjih užitkov ta, da se v nekem obmorskem (ali pa mestnem) kafiču zatopiš v knjigo – največ, kar lahko natakar naredi zate v tem primeru, je, da ti naredi res dobro kavo ali natoči radodaren deci vina, potem pa te, ko se potapljaš v neke druge svetove, pusti popolnoma pri miru.



Preveč vljudni znajo biti tudi ljudje, ki potrebujejo uslugo – ali pa mislijo, da jo bodo od tebe potrebovali v prihodnosti. Te je mogoče kar hitro prepoznati. Kadar koli te srečajo v mestu, v kinu, gledališču ali kjer koli že, se cedijo od sladke prijaznosti, sprašujejo po zdravju, zdravju staršev, ljubljenčkov in otrok, vabijo na kave, hvalijo tvojo pričesko, čestitajo za rojstni dan ... to počnejo na posiljen, uraden način, ki ga je, razen če si zelo osamljen ali obupan, tako težko zamenjati za pravo prijateljstvo, da je na mestu vprašanje, ali res mislijo, da bodo s tem kaj dosegli. Posebno tisti, ki takšno naklonjenost izkazujejo nekaj tednov, potem pa, kakšno naključje, udarijo z neko ogromno prošnjo in še bolj sluzasto vljudnimi besedami, kot na primer »pa se mi je res zdelo, da mi boš ti lahko pomagal/a, ko sva si že tako blizu ... pa saj ne da kaj pričakujem od tebe, ampak saj veš, če bi se dalo ...« Ne, ne bi se. Več sreče imajo mogoče tisti, ki so bolj taktični in tako osladno vedenje začnejo že mesece prej, preden vas kaj prosijo – tako da se potem, ko se pojavi prošnja za uslugo, nekaj trenutkov celo poigravate z idejo, ali so vam res naklonjeni, in je to, da so tokrat prosili za pomoč, samo naključje. No, ni.



Ja, tanka je meja med vljudnostjo in vsiljivostjo – pazite, da je ne boste prestopili.